Valérie Trierweiler mise à la porte de Paris Match après plus de 30 ans de service !

Valérie Trierweiler pourrait bien ne pas se remettre de cette nouvelle et ses vacances virent au cauchemar. La journaliste la plus connue de Paris Match va très bientôt quitter l’hebdomadaire. Selon Le Parisien, Hervé Gattegno, le directeur de la rédaction depuis la rentrée dernière « a remercié » la journaliste.

Pourtant, cela faisait plus de 30 ans que la compagne de Romain Magellan travaillait pour Paris Match et personne ne s’y attendait. Valérie avait fait ses débuts à la rédaction en 1989 et elle écrivait pour la rubrique politique jusqu’en 2012.

Néanmoins, après la victoire de François Hollande aux élections présidentielles, Valérie Trierweiler avait choisi de quitter la rubrique politique pour éviter les conflits d’intérêt. À la place, elle avait rejoint le service culture et couvrait l’actualité littéraire. Cela semblait plutôt bien lui plaire et personne ne comprend son renvoi au sein de la rédaction.

D’ailleurs, Valérie Trierweiler est la première surprise par son départ de Paris Match. L’ex femme de Hollande n’a pas eu le choix que de quitter la rédaction et elle se dit très attristée mais aussi très énervée par la décision du groupe Lagardère.

« J’ai appris en plein cœur de l’été et pendant mes congés de façon extrêmement brutale mon licenciement de Paris Match où je travaillais depuis trente ans. Ce licenciement sans aucun motif valable me laisse en état de choc et de sidération » a t-elle inscrit sur Twitter.

Valérie Trierweiler n’a pas pu eu le temps de se retourner après son renvoi de Paris Match et elle ne cache pas sa déception. Pour autant, elle n’est pas la seule dans la rédaction à connaître ce triste sort.

D’autres renvois à Paris Match

D’autres journalistes du média devraient aussi se faire renvoyer dans les mois à venir. En effet, selon Le Parisien, l’hebdomadaire fait une « restructuration de sa rédaction » et cela n’est donc pas bon signe pour les employés. Beaucoup de médias ont souffert de la crise liée au Covid-19 ces derniers mois et Paris Match ne fait pas exception à la règle.

« Comme dans de nombreux médias, les publicités ont disparu, notamment celles pour les produits de luxe ou le tourisme » a dit une source du Parisien.

Ainsi, on peut penser que Valérie Trierweiler passe à la trappe à cause des restrictions budgétaires même si elle assure ne pas connaître les vraies raisons de son départ.

Ses proches présents pour la soutenir

C’est donc un coup dur pour Valérie Trierweiler qui avait déjà dû freiner sa carrière de journaliste politique en 2012. Elle avait dû quitter C8 alors qu’elle s’occupait de l’émission « Politiquement parlant ». Pourtant, elle se montrait toujours aussi fidèle à Paris Match et elle ne semblait pas les décevoir. Heureusement, elle va pouvoir compter sur le soutien de ses proches afin de surmonter cette nouvelle épreuve.

Valérie devrait retrouver son fils Léonard aux Etats-Unis dans les semaines à venir. La journaliste attend que les frontières rouvrent pour pouvoir passer un peu de temps avec lui et pouvoir se changer les idées. Elle n’a pas pu fêter les 23 ans de son fils à cause du Covid-19 en avril dernier et cela fait de nombreux mois qu’elle n’a pas pu le voir. Ainsi, elle compte bien rattraper le temps perdu très bientôt. En attendant, son compagnon Romain Magellan est à ses côtés pour l’épauler et la rassurer.