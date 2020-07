Vacances d’été : Limitées ? Emmanuel Macron a-t-il vraiment une solution ?

Cet été, il sera cependant possible de partir en vacances en France, en Corse et à l’étranger, mais en respectant les gestes barrières et la distance physique.

Édouard Philippe a certifié lors de la présentation de son plan touristique, jeudi 14 mai, que des vacances en France seront possibles en juillet et août.

Ce sera donc l’occasion de (re) découvrir de beaux endroits qui abondent dans notre pays. En revanche, l’épidémie continuant de circuler, il pourrait y avoir « d’éventuelles restrictions très localisées ».

Les Français peuvent déjà faire des réservations et seront remboursés en cas d’annulation de leur séjour. En effet, toujours selon le Premier ministre: « les acteurs du tourisme, de l’hôtellerie, s’engagent à faire en sorte qu’ils soient intégralement remboursés au cas où l’évolution de l’épidémie ne permettrait pas le départ en vacances ».

Pourrons-nous parcourir plus de 100 km pour les vacances d’été?

Depuis le 11 mai, une restriction de circulation est en place à 100 km de votre domicile si vous quittez votre département. Edouard Philippe a assuré, le 14 mai, que tous les Français auront le droit de partir en vacances cet été, sans limite de voyage, tant qu’ils ne quitteront pas les frontières du pays. La France est cependant sur la première étape de sa déconfinement qui doit s’achever le 2 juin. A voir à cette date si une annonce officielle valide ce fait.

Le gouvernement appelle donc les Français à être patients sur la réservation d’un éventuel voyage à l’étranger. Le message qui prévaut pour l’instant reste celui d’Emmanuel Macron. Début mai, le président de la République a en effet annoncé la limitation des « voyages internationaux ». « Il a déclaré à ce sujet: » Nous resterons entre Européens. Selon l’épidémie, il faudra peut-être même réduire un peu plus. »

Les plages seront-elles fermées ?

Des restrictions peuvent être mises en place pour empêcher les foules de se rassembler sur les plages. Lors du discours de déconfinement, Christophe Castaner a expliqué que « la règle générale reste la fermeture des plages mais le préfet peut autoriser l’accès aux plages, lacs et centres nautiques à la demande des maires ».

A noter cependant que quatre plages de la Loire-Atlantique sont déjà accessibles depuis le 12 mai de 8h à 21h. Ce sont celles des communes de Saint-Nazaire, La Baule, Pornichet et Saint-Brevin. Quelques jours plus tard, ceux du Morbihan, du Finistère et des Côtes-d’Armor ont également été rouverts comme sur la côte basque et à Nice. En Corse et dans les Bouches-du-Rhône, il faudra sûrement attendre jusqu’à fin mai.