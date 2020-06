Vacances d’été : voici les règles à respecter pour passer les frontières

Ce lundi 15 Juin est une journée importante puisque les frontières s’ouvrent dans la plupart des pays qui sont situés dans l’space Schengen. Les conséquences sont donc intéressantes, car cela vous permet notamment de vous déplacer d’un pays à un autre sans aucune difficulté. En effet, si vous souhaitez programmer des vacances d’été en Italie, c’est possible au même titre que l’Allemagne, mais attention ! Il y a bien sûr des restrictions à respecter si vous quittez la France.

Aucun contrôle ne sera réalisé pour ces vacances d’été

En France, vous pouvez vous déplacer librement puisque le président de la République a supprimé la limite des 100 kilomètres. Comme les frontières ouvrent en Europe, le constat est le même, vous n’aurez pas un contrôle si vous passez la frontière dans l’espace Schengen, mais vous devez tout de même vous plier aux exigences des différents pays qui tentent eux aussi d’en finir définitivement avec le coronavirus. De ce fait, quitter la France ne veut pas dire qu’il faut abandonner les gestes barrières, le masque et les bonnes pratiques en matière de distanciation sociale.

Pour voyager en dehors de l’Europe, il faudra notamment attendre le 1er Juillet puisque toutes les frontières devront ouvrir, mais c’est à confirmer forcément .

. Ce lundi matin, vous pouvez donc circuler en Allemagne par exemple puisque la chancelière a levé les barrières après minuit.

Il y aura par contre des restrictions notamment en Hongrie, en Bulgarie, en Autriche et même en Lettonie, en Slovaquie et en République Tchèque.

Un test de dépistage pourrait être demandé, il suffit de se renseigner avant de réserver votre vol ou votre départ.

Il faut alors prouver pour pénétrer dans le pays que vous n’êtes pas atteint par le coronavirus. Un isolement de 14 jours pourrait être requis, mais les pays tentent d’alléger le plus possible les restrictions de ce genre pour favoriser le tourisme.

Deux pays sont encore fermés à la France

Certes, la France a ouvert ses frontières, mais ce n’est pas le cas du Portugal et de l’Espagne qui a décidé de repousser la date. En effet, il faudra finalement attendre le 21 Juin pour l’Espagne alors que la date prévue initialement était le 1er Juillet. Cela montre que la lutte contre le coronavirus est forte et répond à toutes les attentes les plus réjouissantes. Dès ce lundi, un assouplissement des mesures devrait être proposé pour l’Espagne qui demande une mise en quatorzaine des voyageurs pour être certain que le Covid ne puisse pas pénétrer dans le pays. Aucune date n’a été partagée pour la Roumanie, il faudra alors attendre les données officielles du gouvernement.

Pour les vacances d’été, pensez à vous rapprocher des autorités compétentes pour identifier les bonnes pratiques. Sachez qu’il faut se désinfecter les mains régulièrement, porter un masque et éviter les rassemblements tout en optant pour la distanciation sociale que ce soit en France ou ailleurs.