Sibeth Ndiaye – De plus en plus critiquée même dans son camp !

Dès janvier 2020, de nombreux Français s’inquiétaient déjà des répercussions du coronavirus, qui n’était pourtant présent à ce moment, officiellement du moins, que sur le territoire de la Chine. Pourtant, les responsables politiques français ont continué d’assurer qu’il n’y avait aucun risque pour la population de l’Hexagone. Des propos largement moqués depuis, même si chaque semaine, de nombreuses bêtises semblent encore prononcées, comme le prouve la majorité des interventions publiques de Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement.

Les maladresses incessantes de Sibeth Ndiaye

« À monter très haut, on finit par se brûler les ailes », tel pourrait être l’adage qui qualifie le mieux Sibeth Ndiaye, proclamée porte-parole du gouvernement en 2019, à la surprise générale. Alors que cette dernière s’occupait jusqu’ici de la communication du président de la République, Emmanuel Macron, elle est à présent en première ligne pour transmettre certaines informations et décisions, et tenter de les défendre auprès du public et des médias.

Malheureusement, la jeune femme n’a cessé d’accumuler les casseroles, avec des maladresses toutes plus impardonnables les unes que les autres, surtout en ces temps de crise sanitaire, où les Français sont plus que jamais à l’écoute du moindre propos des responsables politiques.

Ainsi, il y a quelques semaines, Sibeth Ndiaye a jugé tout à fait opportun de dire aux enseignants d’aller aider les agriculteurs, en cette période où ces derniers manquent de main-d’œuvre. Une sortie tout à fait inappropriée, lorsqu’on sait que les enseignants sont plus mobilisés que jamais, afin de faire travailler les élèves de tout le pays uniquement à distance. Décriée pour cette déclaration sans queue ni tête, la jeune femme a dû présenter ses excuses et reconnaître son erreur quelques heures plus tard.

Face à ces paroles déplacées, les internautes n’hésitent pas à faire remonter à la surface de vieux propos, comme ceux du 5 mars dernier, bien avant le confinement, où elle déclarait que seuls 20 % des cas de coronavirus étaient compliqués, et qu’il ne fallait pas arrêter le pays pour cela. Une énième déclaration particulièrement malvenue, surtout lorsqu’on constate le nombre de décès qu’a pu déjà faire le coronavirus en quelques semaines.

Sibeth Ndiaye devient la risée de son propre camp

Le moins que l’on puisse dire, c’est que toutes ces boulettes accumulées commencent à avoir raison de sa réputation au sein de son propre camp politique. Sous couvert d’anonymat, de plus en plus de députés et de responsables de « La République en marche » se lamentent de l’attitude de la porte-parole du gouvernement.

Pour certains, les erreurs constantes de Sibeth Ndiaye ne datent pas de l’épidémie de coronavirus.

Des journalistes ont remarqué que la jeune femme apparaît de moins en moins en solo, que ce soit sur les plateaux de télévision ou en conférence de presse.

Bien qu’aucune information officielle n’ait filtré en ce sens, des voix s’élèvent pour affirmer que Sibeth Ndiaye est complètement en disgrâce vis-à-vis du président de la République.

Une chose est sûre, les prochaines semaines nous diront si Sibeth Ndiaye est conservée à son poste de porte-parole ou non.