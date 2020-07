Nicolas Sarkozy tente de diriger la France via Emmanuel Macron ! Il est préférable de renoncer ?

Les gouvernements se succèdent et ils se ressemblent finalement puisque les scénarios sont toujours les mêmes.

Vous avez d’un côté ceux qui ont un cortège de conseillers pour prendre des décisions, d’autres multiplient les mesures sans savoir où ils vont. Il y a des décrets, des réformes, des retours à la case départ ou en arrière… Nicolas Sarkozy qui se retrouve dans sa villa du Cap Ferret souhaite revenir en politique.

Source : capture Instagram @nicolassarkozy

Sarkozy essaye de manipuler Macron en secret

Si François Hollande est assez discret, ce n’est pas le cas de Nicolas Sarkozy qui pense toujours être le sauveur de la France. Il avait déjà fait quelques sorties pointées du doigt pendant les campagnes présidentielles ou municipales. Cette fois, l’actualité est un peu différente, mais elle montre que l’ancien chef de l’État tente d’influencer Macron.

Confiné au Cap Nègre, il ne veut pas être sur le banc de touche et il n’a finalement jamais digéré sa défaite .

. Ce sont des proches qui ont partagé la nouvelle dans les colonnes de l’Express.

Si certains pensent que Macron et Sarkozy sont les meilleurs amis du monde, d’autres estiment qu’ils se tirent dans les pattes assez souvent.

Selon les nouvelles, Sarkozy donnerait des conseils à Macron pour la gestion de l’État et de la crise sanitaire.

Celui jugé trop jeune pour gouverner la France aurait tendance à ne pas l’écouter. Les conseils entrent par une oreille et sortent de l’autre. De plus, ces proches sont fermes au sujet de l’entente, car cette complicité ne serait qu’une supercherie. Difficile de penser à des relations apaisées dans le monde politique.

Sarkozy tente d’appeler plusieurs fois Macron

Emmanuel Macron est sur le front, il tente de lutter contre la prolifération du virus en France et Nicolas Sarkozy joue avec son Smartphone alors qu’il est confiné dans sa villa de Cap Ferret avec sa femme et sa fille. Difficile pour un ancien chef de l’État comme lui d’être le spectateur de la situation. Il devra toutefois se faire à ce contexte puisqu’il n’est pas président et Emmanuel Macron ne semble pas avoir besoin de ses recommandations.

Il a le sentiment que l’autre fait tout l’inverse de ce qu’il lui conseille lorsqu’il l’a au téléphone.

Difficile également de penser que l’actuel chef de l’État prend son téléphone pour demander des recommandations à Sarkozy, il a un cortège de conseillers prêt à l’aider dans toutes les configurations. De plus, Nicolas Sarkozy a été à maintes reprises critiqué pour ses débats, ses réformes ou encore les suppressions de postes dans de nombreux domaines. Dans tous les cas, les deux hommes ne devraient pas partir en vacances dans les prochaines semaines dans la même villa.

Sarkozy aurait également une dent contre Macron puisqu’il ne l’aurait pas accompagné à sa voiture lorsque la passation de pouvoirs a été identifiée. Si Sarkozy téléphone à nouveau, Macron appliquera-t-il ses « directives » ?