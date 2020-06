Nadine Morano contre Sibeth Ndiaye : une violente critique à l’encontre de la porte-parole

Nadine Morano n’hésite pas à partager son avis et elle a contré Sibeth Ndiaye qui n’aurait pas eu des propos valorisants. Depuis ses déclarations, elle est taclée de tous les côtés puisqu’elle aurait tendance à propager une mauvaise information. En effet, la phrase utilisée aurait été sortie de son contexte et il aurait fallu prendre en compte l’intégralité du discours pour comprendre les propos de la porte-parole.

"Il n'y a pas de violences policières. La violence légitime fait partie des prérogatives de la police. Sans forces de l'ordre il n'y a plus d’État de droit. J'espère qu'Emmanuel MACRON mettra dehors M. CASTANER lors du prochain remaniement" @CNEWS — Nadine Morano (@nadine__morano) June 14, 2020

Quels sont les propos de Sibeth Ndiaye ?

Si vous prenez la phrase comme elle a pu être partagée sur les réseaux sociaux, la polémique peut finalement être motivée. En effet, la porte-parole précise qu’elle ne saurait pas comment expliquer à ses enfants s’il est normal ou non de jeter des pierres sur les forces de l’ordre. Alors que le contexte est assez tendu, elle a été pointée du doigt puisque certains estiment qu’elle donne du crédit aux manifestants et elle ne prend pas le parti des policiers. Il n’en fallait pas plus pour Nadine Morano puisqu’elle est rapidement montée au créneau.

Après le masque qu’elle dit ne pas savoir porter voici maintenant qu’elle ne sait pas expliquer à ses enfants le respect des forces de l’ordre … Porte parole du désordre, ça suffit ! #SoutienPolice https://t.co/at7QPSo9ji — Nadine Morano (@nadine__morano) June 22, 2020

Dans son tweet, Nadine Morano reprend donc les propos de la porte-parole et elle n’hésite pas à la tacler .

. Elle ressort aussi l’affaire du masque qu’elle ne saurait pas porter et elle enchaîne sur le non respect des fortes de l’ordre.

Alors que Nadine Morano accorde tout son soutien à la police, elle estime qu’il s’agit d’une porte-parole du désordre.

Rapidement, elle a été taclée à son tour, car elle aurait tendance à propager une fausse information.

« Je ne saurais pas expliquer à mes enfants s’il est normal ou pas de jeter des pierres sur les forces de l’ordre ». Monsieur @EphilippePM, votre porte parole est indigne de ses fonctions ! Cc:@Place_Beauvau #Sibeth #JeSoutiensLaPolice pic.twitter.com/9XfqDVDVCZ — Vassili Maranov (@VassiliMaranov) June 21, 2020

Pourtant, Sibeth Ndiaye avait précisé selon Gala qu’il était possible de se retrouver dans des circonstances particulières et d’être clairement à bout de nerfs. Elle s’interrogeait toutefois si cela justifiait le jet des pierres sur la police.

Il faut que la justice se fasse en toute indépendance et nous verrons ce que les juges auront à dire de cela.

Un discours assez tendu avec Nadine Morano

Nadine Morano estime que Sibeth Ndiaye ne respecte pas les forces de l’ordre, mais elle a aussi été prise à partie alors qu’elle était présente sur le plateau de LCI. Bien sûr, les journalistes présents sur le plateau n’étaient pas forcément en accord avec ses dires et ils n’ont pas hésité à lui témoigner son erreur. Pourtant, Nadine Morano n’a pas changé de conduite, elle estime que ce n’est pas une fake news, Sibeth Ndiaye doit selon elle faire respecter les forces de l’ordre, mais si la profession est trop difficile pour elle, l’ancienne ministre de Nicolas Sarkozy précise qu’elle peut clairement s’en aller. Les échanges sur le plateau étaient donc tendus entre Nadine Morano qui ne voulait pas prendre en compte l’intégralité des déclarations de la porte-parole sur France 3 et les journalistes qui ne partageaient pas les mêmes intentions.

Pour Elizabeth Martichoux, Nadine Morano fait même semblant de ne pas comprendre le discours de la porte-parole puisque les propos cités sur Twitter auraient été sortis de leur contexte. Elle n’a pas été la seule à être agacée, car Audrey Crespo Mara a également été malmenée par le discours de l’invitée qui avait tout de même conseillé aux journalistes de sortir de leur studio et d’aller discuter avec les forces de l’ordre. Dans tous les cas, sur les réseaux sociaux, les réactions sont nombreuses.

Lorsque Nadine Morano s’explique ou s’exprime sur les réseaux sociaux, elle est souvent la cible de nombreuses critiques. Cette fois, ce ne fut pas une exception puisque les internautes ont été nombreux à lui signifier son erreur par rapport aux propos de Sibeth Ndiaye.