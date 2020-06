Masques jetés par terre : une augmentation de l’amende envisagée

Depuis le début du déconfinement, les Français sont invités à porter un masque. Vous avez ceux qui peuvent l’utiliser correctement et les autres qui peuvent faire n’importe quoi. J’ai par exemple pu voir une personne enlever son masque pour éternuer, cette scène a été tellement choquante et incompréhensible. J’ai également pu croiser des habitants avec des masques au niveau du cou, d’autres le portent sur le poignet et même dans la poche sans se soucier d’une éventuelle contamination.

Pourquoi ne faut-il pas jeter le masque par terre ?

Le virus a tendance à se déposer sur le masque que vous soyez contaminé ou non. Il suffit d’être face à une personne qui postillonne alors qu’elle ne se protège pas pour que le Covid soit immédiatement sur votre masque. Lorsque vous le jetez par terre, ce sont d’autres personnes qui se retrouvent dans une situation délicate.

Les masques doivent donc être jetés avec la plus grande précaution dans des poubelles et il est préférable de les envelopper dans des sacs .

. Certains commerces proposent même des poubelles spécifiques pour que vous puissiez enlever vos gants et votre masque dans les meilleures conditions.

La contamination par les gants et les masques est donc une réalité souvent sous-estimée par les Français.

Il faut alors se désinfecter les mains pour enlever le masque, l’envelopper dans un sac en plastique et le jeter. Il est aussi judicieux de se désinfecter à nouveau les mains avant d’envisager de toucher d’autres objets. De ce fait, le port du masque est finalement beaucoup plus complexe que certains pourraient le croire. En effet, si vous posez par exemple votre masque sur un banc public et que vous l’enfilez ensuite, il sera peut-être contaminé et vous également.

Une amende de 135 euros de plus en plus évoquée

Comme ce fut le cas pour dissuader les Français de sortir de chez eux pendant le confinement, la meilleure solution consiste à étudier la piste de l’amende. Le gouvernement pourrait alors envisager de la multiplier pratiquement par deux. En effet, au lieu de payer un peu moins de 70 euros, vous devrez régler 135 euros. Selon le Journal du Dimanche, un projet de décret pourrait être envisagé. La situation pourrait devenir problématique pour les auteurs de ce jet par terre puisque l’amende serait en mesure d’atteindre 375 et même 750 euros dans le cadre d’un PV transmis au tribunal.

Il ne faut pas oublier que le masque et les gants qui se retrouvent sur le sol sont nocifs pour les autres, mais également la pollution. En effet, ces déchets se retrouvent dans la plupart du temps dans les océans, d’où l’intérêt d’agir au plus vite afin de respecter l’environnement et autrui. Pour éviter la propagation du virus, il faut aussi respecter des précautions lorsque vous souhaitez vous débarrasser de votre masque.