Masque obligatoire : Jean Castex change tous les plans de Macron !

Lors de son allocution le 14 juillet dernier, Emmanuel Macron a précisé que les masques dans les lieux clos seront obligatoires dès le 1er août. Toutefois, les Français n’ont pas compris cette échéance et cette affaire a fait couler beaucoup d’encre. Désormais, nous apprenons que Jean Castex a changé puisque la date a été avancée à la semaine prochaine. Il avait aussi précisé qu’il serait possible de changer la date du 1er août si toutefois l’épidémie reprenait. Finalement, vous devrez dans tous les lieux clos porter un masque dès la semaine prochaine.

Jean Castex annonce la prise en compte d’un décret

Faites le plein de masques, car vous serez désormais contraint de porter un masque dans tous les lieux clos et sans doute jusqu’à nouvel ordre. Certains Français ont déjà adopté ce comportement dans la rue ou encore les magasins. D’autres par contre ont préféré abandonner les gestes barrières selon certains spécialistes. La situation est toutefois préoccupante avec notamment une hausse des contaminations à Marseille et dans les hôpitaux parisiens comme a pu le révéler Olivier Véran ce matin.

Alors qu’il effectuait sa déclaration face au Sénat, Jean Castex a décidé de changer la date pour les masques obligatoires.

Le décret sera validé semaine prochaine, vous devrez alors avant le week-end prochain sans doute porter un masque.

Cela est aussi valable dans 6 communes de la Mayenne puisque la situation devient problématique.

Il y a toutefois une certaine incompréhension des Français vis-à-vis des lieux clos. Ces derniers sont pourtant simples à identifier. Il n’y a pas une définition précise, mais il faut savoir que ce sont des bâtiments où des personnes venant de l’extérieur sont admises comme les magasins ou encore les administrations. Que ce soit payant ou gratuit, voire une invitation, vous devez porter un masque dans un tel lieu clos. De ce fait, les lieux qui reçoivent du public sont concernés par cette obligation. Par exemple, si vous êtes en visite dans un musée, vous devrez porter le masque au même titre qu’une salle des fêtes.

Masque obligatoire dans les lieux publics clos dès "la semaine prochaine" (Jean Castex) #AFP pic.twitter.com/Az1PytXNLn — Agence France-Presse (@afpfr) July 16, 2020

Pourquoi rendre le masque obligatoire ?

Apparemment, le gouvernement français ne peut pas forcément compter sur les Français puisqu’ils ont relâché leur vigilance. Aujourd’hui, les hausses sont identifiées à Marseille à cause des cas importés, mais également à Paris. Des clusters ont aussi été pris en compte un peu partout en France. Il y a quelques jours, plus de 400 personnes étaient confinées à Lyon à cause de la découverte de plusieurs cas dans une école. De ce fait, le gouvernement de Jean Castex et d’Emmanuel Macron prend des décisions radicales afin d’imposer le masque dans tous les lieux clos.

🇫🇷 Politique : Jean #Castex compare les réseaux sociaux "au régime de #Vichy". L'anonymat sur les RS est "quelque chose de choquant" car "on peut vous traiter de tous les noms, de tous les vices, en se cachant derrière des pseudonymes". (itw au Parisien) #16juillet — Conflits (@Conflits_FR) July 16, 2020

Il faudra désormais patienter pour savoir si des sanctions seront identifiées. Nous pouvons imaginer que l’accès à cet espace clos ne sera pas possible si vous ne possédez pas un masque. On pourrait aussi vous demander de quitter les lieux si vous ne pouvez pas respecter cette obligation. Il est important de préciser que le masque doit recouvrir le nez et la bouche, il faut l’enlever après avoir désinfecté les mains et il est impératif d’utiliser ensuite du gel hydroalcoolique pour ne pas propager le coronavirus. Il ne faut pas le ranger dans la poche, le poser sur le siège de la voiture ou encore le pendre au rétroviseur.

Dès que vous l’enlevez, il faut le changer. Vous pourrez vous procurer des masques dans les pharmacies bien sûr, mais également les commerces. À chaque fois, les prix sont différents, mais il faut compter une trentaine d’euros pour une boîte de 50 exemplaires. Soyez vigilant, certains n’affichent pas la même qualité, les élastiques peuvent alors se désolidariser plus facilement du masque. Vous pourrez également trouver des masques en tissu dans le commerce pour quelques euros seulement, mais faites attention au nettoyage. En effet, il faut que le nombre soit assez conséquent pour que le produit soit rentable surtout si vous devez porter très régulièrement un masque.