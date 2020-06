Martine Aubry : un plan à 50 milliards pour se relever après le coronavirus

Alors que l’épidémie semble désormais maîtrisée, il faut se tourner vers l’avenir notamment pour reconstruire le pays et faire en sorte que l’économie puisse retrouver quelques couleurs. Martine Aubry a donc réfléchi à cette éventualité et dans une tribune proposée au Journal du Dimanche, elle fait part de son plan à 50 milliards d’euros. Cette somme est tout de même colossale, mais cette reconstruction serait alors basée sur plusieurs secteurs, dont l’écologie. Toutefois, pour cette femme politique, ce domaine est également lié à l’économie et au social.

Pour Martine Aubry, il ne suffit pas d’ouvrir les portes

Pour que l’économie puisse retrouver des couleurs, il faudra bien sûr redoubler d’efforts. Comme le mentionne Martine Aubry, il ne suffit pas d’ouvrir les portes pour que le futur soit serein. De ce fait, le monde politique doit multiplier les plans et les mesures pour que l’après-Covid ne soit pas encore plus problématique. Le but est simple, retrouver la tendance économique.

Pour Martine Aubry, il faut prendre en charge le plus longtemps possible le chômage partiel .

. Il faut également se former tout en proposant un contrat de travail, cela permet notamment de glisser doucement du chômage partiel à l’activité.

L’épidémie du coronavirus ne doit pas être utilisée pour des plans sociaux, certaines entreprises pourraient avoirs recours à ce prétexte.

Pour Martine Aubry, il y a une grande priorité pour la France de demain, celle de sauver à la fois les entreprises ainsi que les emplois puisqu’ils représentent finalement l’avenir de notre pays.

La transition énergétique, une seconde priorité pour la France

Pendant le confinement, nous avons pu constater que la pollution avait réellement baissé puisque les Français ont été à l’arrêt et cela a été observé sur l’ensemble de la Terre. C’est pour cette raison que l’écologie est primordiale puisque l’épidémie du coronavirus a été une preuve fondamentale que l’humain avait un impact réel. Pour Martine Aubry, il faut alors agir au plus vite pour que la transition énergétique soit rapidement mise en place. Il faut que la société avec une faible consommation en carbone soit atteinte avant 2050. Elle estime qu’il faut réaliser en une décennie ce qui avait été prévu en 30 ans.

Remarquable tribune de Martine Aubry, aux antipodes du en même temps. https://t.co/OEuCL3FI8y via @lejdd — phenix (@un2rbx) June 7, 2020

Il faudra alors se focaliser sur le recyclage des produits, mais également la rénovation de tous les logements ainsi que les transports collectifs. Pour cette femme politique, un enjeu est majeur, celui d’installer des centrales thermiques et solaires. Pendant le confinement, certaines sociétés ont connu un véritable drame puisque l’économie a été plombée dès les premiers jours. Il faudra alors être à leurs côtés afin de les aider à sortir au plus vite de cette crise. Dans tous les cas, Emmanuel Macron a de nombreux défis à relever avant que la France puisse retrouver sa tendance d’antan.