Marlène Schiappa dans Fort Boyard ? La ministre met les choses au point !

Elle fait partie de ceux qui ont réussi à passer haut la main l’épreuve du remaniement. Il y a quelques semaines, le gouvernement connaissait un sacré lifting et ce fut un peu le jeu des chaises musicales au conseil des ministres. Au revoir Édouard Philippe, de retour au Havre après trois ans passés à Paris, et bonjour à Jean Castex qui devenait le nouveau chef du gouvernement. Parmi les arrivées fracassantes, il y eut également celle très commentée du ténor du barreau Éric Dupond-Moretti en tant que nouveau Garde des Sceaux en lieu et place de Nicole Belloubet. Quant à Franck Riester, il a laissé son poste de ministre de la Culture pour être remplacé par la « revenante » Roselyne Bachelot, absente de la scène politique depuis plusieurs années.

Et puis, il y a eu ceux qui ont réussi à sauver les meubles. Certains ont pu garder leur ministère comme Jean-Michel Blanquer, toujours présent à l’Education Nationale. D’autres ont légèrement bougé, à l’image de Marlène Schiappa. Anciennement secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, elle a récemment été nommée ministre déléguée chargée de la Citoyenneté auprès du ministre de l’Intérieur. Un nouveau poste pour l’une des personnalités les plus controversées du gouvernement.

Quand la politique rencontre la télévision

À son CV, Marlène Schiappa aurait également pu ajouter la case « candidate dans une émission de télévision ». Cela peut en effet sembler quelque peu atypique mais la ministre a récemment été approchée pour participer à Fort Boyard, ainsi qu’elle l’a fait savoir lors d’un entretien accordé à nos confrères de Télé-Loisirs. Une offre qu’elle a pourtant choisi de décliner : « J’ai été invitée à participer à Fort Boyard. J’ai pris la décision de ne pas y aller, alors que ça m’aurait vraiment amusée. Mais je me suis dit : ‘ C’est la porte ouverte au lynchage’. Sur les réseaux sociaux, on surinterprète tout, il n’y a plus de recul ».

Ceux qui comptaient voir Marlène Schiappa dans l’émission emblématique de France 2 risquent donc d’être déçus. Ce ne sont pas les tigres et autres épreuves sportives qui ont fait peur à la ministre mais bien les potentiels messages malintentionnés d’un certain nombre d’internautes. Des déconvenues que cette dernière ne connaît que trop bien puisqu’elle confiait justement en 2017 sur le plateau de Quotidien qu’elle avait reçu des menaces de mort suite à son arrivée au gouvernement.

Soutien des candidates de téléréalité

Lors de son entretien avec Télé-Loisirs, Marlène Schiappa s’est penchée sur l’image des femmes dans les émissions de télévision. Et la ministre n’a pas manqué de soutenir certaines candidates de téléréalité qui, selon elle, ont permis de véhiculer certains messages : « La téléréalité peut donner des représentations négatives des femmes et, à la fois, véhiculer quelque chose de très positif. Je pense notamment au témoignage de Jessica Thivenin contre les violences conjugales, qui peut aider des jeunes filles à se rendre compte que ce qu’elles subissent n’est pas normal ».

La mère de famille de 37 ans en a également profité pour fustiger ceux qui critiquaient ces jeunes femmes qui ont pourtant réussi à bâtir une solide carrière : « Je suis frappée de voir qu’en France, quand on veut se moquer d’une femme et dire qu’elle est bête, on fait référence à Nabilla ou à Kim Kardashian. Ce sont deux femmes qui ont monté des empires en partant de rien ! Elles ont eu un talent en marketing pour faire fructifier leur image et en vivre. Que l’on adhère ou pas, elles sont un exemple entrepreneurial ! ». N’en déplaise à ses détracteurs, Marlène Schiappa dit ce qu’elle pense.