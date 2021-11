Marlène Schiappa dans Ambition intime : Lors de son passage dans l’émission, la ministre donne un témoignage bouleversant de sa fausse couche !

Ce dimanche 7 novembre 2021, c’était le retour du programme Ambition intime, présenté par Karine Le Marchand. Parmi les personnalités invitées, il y avait la ministre Marlène Schiappa. Cette dernière n’a pas hésité à se livrer comme jamais. C’est ainsi qu’elle s’est confiée sur sa récente fausse couche.

Ambition intime au féminin, Marlène Schiappa se livre !

Elles étaient 5 personnalités féminines du monde politique à être invitées par Karine Le Marchand, dans son émission Ambition Intime. Le but de ce programme, n’est pas de parler politique, bien au contraire. Comme l’insinue l’intitulé, il est question de connaître le côté humain des célébrités.

Le dernier numéro de l’émission date du 16 décembre 2019, et c’est l’humoriste Gad Elmaleh qui avait occupé le fauteuil de l’animatrice. En dehors des humoristes, il y avait aussi eu des politiques tels que Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon, Alain Juppé, etc. Cette fois, c’est Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Rachida Dati, Marlène Schiappa et Marine Le Pen, qui acceptent de se prêter au jeu. Cette dernière était déjà passée dans l’émission en 2016.

C’est Marlène Schiappa qui est venue se confier en dernière position dans le programme. Il s’agit de la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, et on en a appris plus sur son parcours. Avant d’être ministre, la mère de famille de 38 ans a été blogueuse, conseillère, puis Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes. Marlène Schiappa lors de son entretien, est revenue sur le patriarcat, ainsi que les réflexions impensables que les femmes subissent encore, alors qu’on est censé être en 2021.

Elle est par ailleurs revenue sur l’incident qui s’est déroulé à l’Assemblée Nationale, où elle a été publiquement humiliée, pour avoir eu 6 minutes de retard. La cause en était que sa petite fille était souffrante. Bien entendu, la jeune ministre s’est défendue face à ceux qui lui exigeaient des excuses en plein hémicycle, expliquant qu’elle aurait très bien pu s’absenter simplement.

Ce drame personnel qu’elle a vécu

Pas facile d’être une femme dans le monde de la politique, mais la jeune femme tient bon, et ce, malgré les drames personnels qui lui arrivent parfois. Mariée à Cédric Bruguière qui est le père de ses deux enfants, Marlène Schiappa peut compter sur son amour et son soutien. D’ailleurs, le couple souhaitait avoir un 3e enfant cette année, mais la nature en a décidé autrement.

C’est l’animatrice de l’émission, Karine Le Marchand qui a soulevé le fait que le tournage aurait dû se passer 2 semaines plus tôt. Toutefois, en raison d’une annulation, cela a été retardé. La ministre a alors décidé de révéler ce qui lui est arrivé. Marlène Schiappa a confié avoir eu un début de grossesse pas facile qui s’est soldé par une fausse couche compliqué.

Cela n’a pas été facile à gérer pour la jeune femme, surtout en raison du milieu professionnel dans lequel elle évolue : « Au début, je n’ai pas osé le dire parce que la politique est un milieu ultra-concurrentiel. Quand vous avez une fragilité, les gens ne sont pas dans l’empathie. »…

Elle a révélé que dans cette période, elle était vraiment mal, et n’avait pas le cœur à se réveiller très tôt pour le travail. Comme quoi, la douleur est universelle pour toutes dans ce genre de situation …