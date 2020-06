La barbe d’Edouard Philippe blanchirait à cause d’une maladie ? Beaucoup trop de stress ? On vous explique tout !

Au fur et à mesure de ses apparitions médiatiques, Edouard Philippe semble avoir la barbe plus blanche. Selon plusieurs sources, le Premier Ministre serait atteint d'un vitiligo que le stress amplifie.

Le Premier Ministre Edouard Philippe est actuellement au cœur de l’information. Ce jeudi 28 mai, il a lui-même annoncé les mesures de la deuxième étape du déconfinement. Accompagné d’Olivier Véran et de Jean-Michel Blanquer, il a ainsi détaillé plusieurs mesures : règles des 100km supprimée, restaurants et bars rouverts, réouverture des collèges et lycée… On vous laisse lire le détails des mesures dans notre compte-rendu de son allocution.

À compter du 2 juin, il est mis fin à l’interdiction de déplacement de plus de 100km de chez soi. Cela ne doit pas pour autant amener à relâcher l’attention : moins on circule, moins le virus se propage. #déconfinement — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 28, 2020

Très médiatisé, les français voient régulièrement Edouard Philippe à la télévision. Sa cote de popularité a d’ailleurs augmenté, contrairement à celle d’Emmanuel Macron qui baisse depuis un long moment. Mais depuis le début de son mandat en tant que Premier Ministre, c’est un détail qui attire l’attention de toute la population : la barbe d’Edouard Philippe.

Edouard Philippe : pourquoi sa barbe blanchit ?

Le Premier Ministre a une barbe atypique avec des taches blanches. Au premier regard, on peut simplement penser que ce sont des poils blancs classiques mais ça n’a pas l’air d’être le cas. En effet, les taches blanches de sa barbe semblent évoluer.

Au cours de cette phase 2 du #déconfinement, la liberté va redevenir la règle, et l’interdiction constituera l’exception : pic.twitter.com/gXap3uwHtT — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 28, 2020

On le remarque notamment pendant ses discours où elles semblent plus présentes. De nombreuses théories ont donc fleuri sur la toile. Au milieu des commentaires très virulents envers Edouard Philippe et sa barbe, on peut remarquer une théorie plus probable. L’homme politique serait atteint d’un vitiligo.

Edouard Philippe, probablement atteint de vitiligo

Le vitiligo est en fait une maladie dermatologique qui se caractérise par une dépigmentation de la peau. Elle peut apparaître sur tout le corps et est très remarquée en raison des taches blanches qu’elle provoque. Le vitiligo fait en fait disparaître les mélanocytes, cellules gérant la pigmentation de la peau, provoquant l’apparition de taches blanches.

Les zones dépigmentées par le vitiligo deviennent très sensibles au soleil et une exposition aux rayons lumineux peut causer rougeurs et démangeaisons. Ce n’est pas du tout une maladie dangereuse mais elle est plutôt gênante physiquement. Les associations et marques ont souhaité sensibiliser à cette maladie plutôt répandue pour expliquer que le vitiligo n’était ni contagieux ni sale. On voit désormais des personnes atteintes de vitiligo dans les publicités, dans des clips vidéos et sur les podiums.

Le stress augmente les dépigmentations liées au vitiligo

Notre Premier Ministre serait donc atteint d’un vitiligo au niveau du bas du visage. La dépigmentation atteint également les poils, raison pour laquelle sa pathologie est si visible. Le vitiligo a la particularité d’évoluer avec le stress et de faire apparaître des taches blanches plus imposantes.

Vous pensez qu’à la fin du quinquennat Edouard Philippe aura la barbe entièrement blanche ? pic.twitter.com/zFGBXIUBTe — 𝕯oña 𝕾ol ⚜️ (@offnesty) April 2, 2020

Ainsi, il semble normal qu’Edouard Philippe ait des taches plus impressionnantes lors de ses discours politiques. Le stress provoqué par la prise de parole lui déclencherait des “crises” de vitiligo. De plus, on a vu sa barbe de tacheter de plus en plus au fil de son mandat. Le métier d’homme politique n’est pas de tout repos, c’est un métier qui semble très stressant et on le voit souvent avec l’évolution physique des politiciens.

Edouard Philippe aurait contracté cette pathologie en raison des “moments de tension” qu’il “intériorise” selon un article du Parisien.

Le docteur Haliou, dermatologue, a pris la parole concernant la possible maladie d’Edouard Philippe. “On peut imaginer que la libération de neuromédiateurs favorise une fragilisation des mélanocytes. Dans le cas d’Edouard Philippe, on ne sait pas s’il n’a pas d’autres tâches de dépigmentation sur le corps”.

« Oui, le Premier ministre est sans doute atteint de cette maladie » : quand le président de l’association française du vitiligo prend la parole

Si de nombreux français sont choqués voire rebutés par la barbe du Premier Ministre, le docteur Haliou estime qu’Edouard Philippe est courageux d’assumer son vitiligo (s’il en a vraiment un) sans chercher à se teindre la barbe.

Le président de l’Association française du vitiligo, Jean-Marie Meurant, a souhaité prendre la parole concernant le cas d’Edouard Philippe. Celui qui se bat pour l’acceptation des gens atteints de vitiligo est profondément attristé par les critiques à l’encontre du Premier Ministre et de sa barbe.

“Et puis soudain, à la suite du passage dans les médias du Premier ministre, Edouard Philippe, et de l’apparition de taches blanches dans sa barbe, nous assistons à un déferlement de vulgarité, de blagues de mauvais goût, que nous pensions d’un autre âge. Nous sommes choqués, désemparés, en colère, tristes.” a-t-il déclaré, visiblement déçu de la réaction des français.

Il continue son discours en expliquant que tout le monde peut être atteint de cette maladie.