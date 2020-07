Jean Castex s’exprime sur le port du masque obligatoire, une mesure importante

La France a vécu une histoire assez spéciale concernant les masques. Si au départ, le gouvernement estimait qu’il n’était pas nécessaire de porter cet accessoire, il est devenu indispensable pendant la crise sanitaire. Le pays ne pouvant pas combler les attentes du personnel hospitalier et des habitants, certains ont adopté le DIY avec des tutoriels sur le Web pour créer leur propre masque. Aujourd’hui, Jean Castex et Olivier Véran étudient la piste du port obligatoire du masque dans les espaces publics et les lieux clos. Si certains Français ont déjà adopté un tel comportement, d’autres par contre ont délaissé cette protection.

Il paraît qu'une deuxième vague menace. Peut-on m'expliquer pourquoi le port du masque n'est pas rendu OBLIGATOIRE dans tous les espaces fermés. Je vois un nombre de gens non masqués dans tous les magasins absolument sidérant. "Pas de masque ? Vous n'entrez pas !" C'est simple…

Les élus et les médecins en faveur de ce port du masque

Il faut savoir que la situation en France n’est pas aussi importante que celle aux États-Unis, au Brésil ou dans d’autres pays comme la Grèce, la Croatie, voire la Serbie. Toutefois, le gouvernement français est prêt à réagir face à toutes les situations, car un plan de reconfinement est même opérationnel. Il sera ciblé comme en Espagne par exemple, il évitera à la population entière d’être confinée. En parallèle, les statistiques sont moins évoquées, mais le pays a tout de même passé le seuil des 30 000 morts.

Nous souhaitons rendre le port du masque obligatoire dans les lieux clos.

N'attendons pas la 2ème vague pour agir.

Alors que les vacances d’été seront très importantes, Jean Castex et Olivier Véran réfléchissent à une éventualité .

. Le port du masque pourrait donc être obligatoire dans les lieux clos, mais également les espaces publics.

C’est une volonté portée par les médecins et des élus.

Grégory Doucet, le nouveau maire de Lyon a décidé de généraliser le masque si toutefois le gouvernement le demande.

je suis pour que le port du masque soit OBLIGATOIRE dans les lieux publics clos. J'aurais tellement aimé que notre société soit suffisamment mature et responsable pour se passer d'une interdiction mais ce n'est malheureusement pas le cas 🙁

Si OK RT please. #MasqueObligatoire — Michel Mompontet (@mompontet) July 11, 2020

Lundi dernier, il précisait que cette mesure était utile surtout pour les regroupements. Dans le journal le Parisien, des médecins ont même partagé leur volonté concernant le port du masque obligatoire. Ils estiment que des signaux montrent la reprise de l’épidémie du coronavirus en France. Certes, la situation n’est pas catastrophique, mais ils sont convaincus qu’il faut être vigilant, car la maladie est instable, elle se propage très rapidement. De ce fait, pour éviter un contexte aussi insupportable que celui pendant la crise sanitaire, le port du masque pourrait être obligatoire.

Dommage qu'en France la prévention ne soit appliquée à grande échelle que si elle a un caractère obligatoire et contrôlé. Mais une réaction rapide s'impose effectivement.

Le masque obligatoire dans les lieux publics clos réclamé par des médecins

Une mesure qui fait échos à celle de Christian Estrosi

Dans le sud de la France et plus précisément à Nice, ce week-end, un DJ a eu l’occasion de se produire. Les Français ont donc été nombreux à répondre à l’appel, mais les images ont rapidement provoqué une polémique. En effet, vous avez pu découvrir de nombreuses personnes présentes sans un masque et la distanciation sociale ne semble pas respectée. Christian Estrosi a notamment précisé que désormais, le masque devra être porté dans une telle situation. En Gironde, une rave-party avec plus de 2000 personnes a également été au coeur de la polémique.

Les professionnels de la santé ont donc une crainte, celle que le coronavirus reprenne des forces en France. C’est pour éviter qu’une seconde vague ne puisse se propager que Jean Castex et Olivier Véran étudient la piste du port obligatoire. Certains Français ne seront pas forcément dérangés, car ils portent dès qu’ils sortent de chez eux un tel accessoire. D’autres par contre se promènent sans cette protection, il suffit de se promener dans certaines villes pour constater que le masque n’est plus omniprésent dans les magasins.