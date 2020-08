Jean Castex : le Premier Ministre serait esseulé à Matignon pour faire face au retour du Covid-19 !

La pandémie du nouveau coronavirus aura mis de sacrés bâtons dans les roues du gouvernement pour cette année 2020. Depuis fin février, Emmanuel Macron et ses ministres ont dû s’accommoder de ce virus qu’ils n’avaient pas vu venir, au contraire de nombreux citoyens français. Si le confinement a eu des effets désastreux sur certaines entreprises, Édouard Philippe a fini par quitter le navire pour la mairie du Havre. Aujourd’hui, c’est donc Jean Castex qui prend sa suite, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a du pain sur la planche.

Jean Castex aurait pris ses fonctions sans sa femme

À Paris, les rumeurs vont vite, surtout lorsqu’il s’agit de personnalités publiques et politiques. Victime des bruits de couloir, le nouveau Premier ministre, ex-chargé du déconfinement, ne fait pas exception à la règle.

Depuis qu’il a pris ses fonctions à Matignon, l’homme originaire des Pyrénées Orientales vit une vie bien différente de celle qu’il avait jusqu’ici.

Maire d’un petit village dans le sud de la France, Jean Castex avait eu la surprise d’être choisi par Emmanuel Macron pour prendre la place d’Édouard Philippe.

Son arrivée à Paris a donc été un profond bouleversement pour cet homme très attaché à sa région.

Si son nouveau rôle semble lui convenir, le monsieur déconfinement du gouvernement n’a pourtant pas déménagé de manière très traditionnelle.

En effet, tout porte à croire que cette nouvelle vie parisienne se ferait sans sa femme, restée dans leur maison des Pyrénées-Orientales. Une situation qui ne doit pas être facile à vivre pour le couple, d’autant plus que Jean Castex n’a pas pris de vacances durant l’été.

Alors qu’il sillonne les 4 coins du pays, pour partir à la rencontre des entreprises et des Français, le Premier ministre tente de gagner la confiance de la population.

Il faut dire que la situation est particulièrement tendue du côté de l’Élysée, car l’épidémie semble être de retour sur le territoire.

De son côté, la femme de Jean Castex continue de vivre un quotidien plus paisible, dans leur petit village de Valcebollère.

Parents de 4 enfants, le couple est pourtant très soudé et ce ne sont pas des difficultés conjugales qui justifient cette décision. Au contraire, Sandra Ribelaygue, la femme de l’homme politique, poursuit également une carrière dans le même domaine que son époux.

Conseillère municipale de Valcebollère, où elle a été réélue lors du premier tour des élections, la mère de famille a souhaité rester dans leur fief, sans doute pour assurer le relais de son mari.

Une chose est sûre, le Premier ministre va devoir faire de nombreux allers-retours durant ce mandat, pour voir toute sa petite famille, mais cela ne semble guère lui poser problème.

Jean Castex veut à tout prix éviter un reconfinement

S’il a pris la relève au pied levé d’Édouard Philippe au début du mois de juillet, Jean Castex n’en reste pas moins confronté aux mêmes problématiques que son prédécesseur.

Effectivement, le Covid-19 n’a pas dit son dernier mot et les chiffres des nouvelles contaminations sont de plus en plus importants jour après jour.

Bien que les hôpitaux ne soient pas à nouveau sous tension, le Premier ministre souhaite plus que tout éviter un reconfinement, car cette décision serait fatale pour l’économie du pays déjà bien entamée par la première quarantaine.

Seule décision qui se profile : l’obligation du port du masque partout en France, à l’extérieur comme à l’intérieur.