Fermetures des écoles : voilà la nouvelle mesure du gouvernement !

Certaines entreprises ont fermé leurs portes, d’autres ont pu ouvrir grâce à des mesures de télétravail. Toutefois, toutes les sociétés ne permettent pas de rester à la maison pour travailler. Alors, comment feront les parents si les écoles sont fermées ? Comment faire garder les enfants ? Les grands-parents ne sont pas invités à les accompagner au cours de la journée puisque ce sont des personnes à risque. Le gouvernement semble avoir trouvé une solution avec le congé. Ce dernier sera possible pour toutes les personnes dont les enfants ne pourront plus se rendre à l’école.

Plus de 80 élèves déjà en congé forcé https://t.co/B8DQXUjUjg — Eve- Catherine (@EveCatherine_) September 1, 2020

Le congé face à la fermeture des écoles

Il suffit de prendre en compte les tendances sur Internet, certains sont conscients que les écoles fermeront, car le coronavirus aura tendance à se propager. Certes, les enfants ne semblent pas atteints, mais ils pourraient tout de même contaminer les autres. Il y a donc un risque important dans certaines villes, 21 départements sont tout de même en rouge selon le dernier bilan de Jean Castex. De ce fait, l’école pourrait fermer si des cas confirmés ou suspectés se multiplient, mais les parents se retrouveront face à une problématique de taille.

Sept semaines de cours, deux de congé : les lobbys de l'école souhaitent toujours réformer le rythme scolaire https://t.co/3lP2FMpm7L — RTBF info (@RTBFinfo) September 1, 2020

Certains se demandent s’ils pourront poser des RTT, mais les moyens de garde sont souvent peu nombreux pour ceux qui n’ont pas de nounou .

. Le gouvernement a décidé de proposer une nouvelle formule avec le congé, il sera alors possible selon France Info lorsque les classes ou les écoles fermeront.

C’est le porte-parole du gouvernement à savoir Gabriel Attal qui a fait part de cette mesure.

L’Agence régionale de santé et le rectorat sont responsables de ces fermetures de classes ou d’écoles sur l’ensemble de la France. Par conséquent, lorsque les enfants ne pourront plus être accueillis dans les établissements, les parents pourront profiter du congé parental. Il n’y a pas des conditions à respecter, cela sera possible pour tous ceux qui ont des enfants. Cela devrait donc les rassurer un peu plus alors que la rentrée des classes est déjà une source d’angoisse très importante. Il faudra également prendre son mal en patience, car l’isolement sera tout de même de 14 jours pour les enfants.

Covid-19 : un congé parental "possible" pour les parents d'élèves en cas de fermeture de classe ou d'école https://t.co/9MOHz3fN36 — Marianne (@MarianneleMag) September 1, 2020

Quel sera la méthode utilisée en cas de fermetures ?

Le concept est simple, le gouvernement semble avoir réfléchi à toutes les éventualités, car le procédé est déjà connu. Dans une école, il peut avoir des suspicions de coronavirus que ce soit pour les élèves ou les adultes. La personne en question est isolée pour que le contact ne soit plus possible. Un test est donc nécessaire pour savoir si le Covid est validé ou si les symptômes sont relatifs à une autre maladie. Les enseignants, les adultes, le personnel et les enfants qui auraient pu côtoyer la personne malade doivent aussi réaliser le test.

Si les tests sont négatifs, tout le monde revient à l’école après le délai d’attente nécessaire de 7 jours pour la réalisation des deux tests. Si le premier test est négatif, mais le second est positif, les personnes concernées sont alors à l’isolement. En fonction de la situation, la classe peut être fermée, mais l’école peut aussi être concernée à une grande échelle. Dans ce cas, les parents peuvent opter pour un congé parental. Ce ne sera toutefois pas les vacances, car un suivi pédagogique sera mis en place comme ce fut le cas au cours du confinement. Le gouvernement espère toutefois que ces contextes ne se produiront pas.