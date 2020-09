Emmanuel Macron suscite l’inquiétude : la vidéo qui buzz, a-t-il le Covid-19 ?

Dans la journée de mardi, Jean Castex a fait savoir qu’il réalisait un test pour savoir s’il était atteint du coronavirus. En effet, il a été en contact samedi dernier avec le directeur du Tour de France. Toutefois, les résultats ont été négatifs, mais il y a des inquiétudes concernant Emmanuel Macron. Ce dernier se trouvait à Clermont-Ferrand lors d’une visite et il a toussé à plusieurs reprises. Le président de la République a même enlevé son masque, la vidéo a donc fait le tour du web puisqu’elle est assez choquante pour certains.

Emmanuel Macron taclé pour ses gestes !

Les Français doivent suivre à la lettre toutes les directives partagées par le gouvernement et ce n’est pas toujours très simple. Toutefois, Emmanuel Macron doit également se montrer à la hauteur afin de donner le bon exemple. Lors de sa visite dans un lycée professionnel de Clermont-Ferrand, les caméras n’ont pas manqué une seule miette de cette situation insolite.

Il n’y aura pas de génération sacrifiée. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 8, 2020

Emmanuel Macron est victime d’une quinte de toux, il doit donc enlever son masque et il tousse dans sa main .

. Une personne lui propose un verre d’eau qu’il saisit et il remet ensuite son masque.

Le non-respect de ces gestes barrières a été vivement critiqué sur le web, car finalement le président n’est pas assez rigoureux.

Sur les réseaux sociaux, certains estiment que le risque est minime, mais d’autres révèlent que ce n’est pas un bon exemple.

Toutefois, il faut prendre en compte toutes les informations pour juger réellement cette situation. En effet, le président de la République a réalisé un test lundi pour savoir s’il était positif ou non. Les résultats n’ont pas montré une infection au coronavirus, sa visite de mardi n’était donc pas problématique. Toutefois, celui qui répète sans cesse qu’il faut absolument suivre les gestes barrières et les directives ne donne pas le bon exemple à tous les Français dont à ces élèves devant lui. Bien sûr, le chef de l’État a pris la parole pour éviter que la situation ne prenne une ampleur conséquente.

Les déclarations d’Emmanuel Macron

Le président de la République a précisé qu’il s’était étouffé avec son masque en tissu, cela explique donc la quinte de toux. Cette dernière n’est pas le fruit d’une contamination au coronavirus. Il révèle également selon BFMTV qu’il a été soumis à un test PCR ce lundi et il savait qu’il n’était pas malade. Il fallait se douter que tous les faits et gestes du président de la République seraient suivis à la lettre et certains n’allaient pas le louper s’il réalisait une petite faute. Ce fut le cas lors de ce déplacement à Clermont-Ferrand.

Donc Emmanuel Macron peut s’affranchir de tous les gestes barrières quand il prend la parole… Faites ce que je dis, pas ce que je fais! pic.twitter.com/COx0HNBBfw — ❗️𝙴𝚗𝙼𝚘𝚍𝚎𝙼𝚊𝚌𝚊𝚛𝚘𝚗™️❗️ (@EnModeMacaron) September 8, 2020

Même si vous pensez être négatif, sachez que le respect des gestes barrières est indispensable. Ces derniers protègent les autres du coronavirus, mais c’est aussi le cas pour vous. De ce fait, vous devez être particulièrement vigilant face à cette épidémie qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Plusieurs milliers de nouveaux cas sont identifiés tous les jours, d’où l’intérêt d’être très minutieux. Portez un masque en tissu ou chirurgical, il y a même des astuces pour éviter les douleurs derrière les oreilles. Pensez à désinfecter vos mains et restez à une distance d’un mètre au minimum. Dans tous les cas, la vidéo d’Emmanuel Macron a réellement buzzé sur la toile, elle s’est propagée comme une traînée de poudre.