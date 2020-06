Emmanuel Macron semble totalement épuisé sur un cliché de l’Élysée

Impossible de ne pas être fatigué à cause de cette épidémie puisque le chef de l’État doit être un peu partout, il est important qu’il réagisse en fonction des annonces, Emmanuel Macron a également multiplié les déplacements. Finalement, cela a eu un impact sur son quotidien et même sa fatigue puisqu’il semble totalement vidé sur l’un des clichés proposés par Soazig de la Moissonnière. Ce dernier a su saisir l’instant le plus important et le format noir/blanc offre un aspect très puissant.

Emmanuel Macron a le visage fatigué, les coudes sur les cuisses

Difficile de multiplier les interventions, de trouver des solutions, de ramasser quelques critiques, de proposer quelques rendez-vous, de se déplacer, de mettre en place des plans… Emmanuel Macron a été sur tous les fronts depuis le début de l’épidémie et il a été critiqué à maintes reprises, mais la France a été face à une situation exceptionnelle et sans précédent. Aucun chef de l’État des dix dernières années n’a été obligé de se frotter à un tel virus qui a plongé l’économie dans le rouge.

Le 14 Mai dernier, Soazig de la Moissonnière a donc proposé des clichés officiels d’Emmanuel Macron et ils sont très beaux .

. En effet, vous avez une photo en noir et blanc qui dévoile une vraie puissance puisqu’elle met en avant les traits du visage du chef de l’État.

Cela permet notamment de constater qu’il semble éreinté sans doute par la situation qui est forcément difficile à supporter.

Vous êtes alors invité à plonger dans l’intimité du président de la République qui se retrouve en compagnie de son chien, seul ou dans son bureau.

Soazig de la Moissonnière se glisse aux côtés de Macron

Il est important de préciser que le chef de l’État n’a pas encore gagné la guerre, car il y a de nombreux défis à relever dans les prochaines semaines. Il faut impérativement remettre sur les rails le pays, l’économie ou encore les différentes activités. À la fin du mois de Mai, plusieurs annonces ont été faites en faveur de l’automobile ou encore du personnel soignant. Le jeudi 28 Mai est une journée très importante puisqu’il devrait évoquer avec les ministres concernés le tourisme, mais également l’ouverture des restaurants, des bars… Finalement, Emmanuel Macron n’a pas vécu comme les Français totalement confiné dans un appartement au 5e étage, mais il a lui aussi été éreinté par la situation à cause de toutes les mesures qu’il a fallu prendre et certaines ont sans doute été difficiles.

Dans tous les cas, les photos prises par Soazig de la Moissonnière dévoilent une vraie puissance, cela montre que souvent un cliché vaut bien plus qu’un long discours. Deux clichés sont assez importants et ils montrent le président de la République fatigué par la situation.

https://www.youtube.com/watch?v=CD2mGkIRHsE