Emmanuel Macron pourrait annoncer un reconfinement ce vendredi !

Ce vendredi sera une journée importante pour le planning d’Emmanuel Macron puisque le chef de l’État a l’intention de partager de nouvelles mesures. Le but premier consiste à réduire la progression de la maladie puisque la reprise est désormais au rendez-vous. Alors qu’une seconde vague est en train de frapper de plein fouet l’Espagne, notre pays espère ne pas arriver au confinement général. D’autres mesures seront appliquées au préalable.

Emmanuel Macron n’exclut pas un confinement local

Il est important de préciser que ce n’est pas un confinement pour toute la France qui devrait être décidé, sauf si la situation devient très inquiétante, voire dangereuse. En effet, le président de la République et Jean Castex ont révélé même avant les vacances d’été que cette éventualité pouvait être néfaste actuellement. De plus, d’autres scénarios avaient été envisagés dont le fait de rendre obligatoire le masque.

Notre méthode ?

Faire ce que l’on dit et associer l’ensemble des parties prenantes.

Les premiers résultats sont là en Corse. pic.twitter.com/Qba6mTsYpm — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 10, 2020

Emmanuel Macron est obligé se prendre des mesures importantes dans les prochains jours selon le Conseil scientifique .

. Le coronavirus prend de l’ampleur malheureusement, les contaminations s’enchaînent dangereusement.

Plusieurs départements sont en rouge et nous nous dirigeons vers un scénario qui ne devrait pas plaire.

Face à cette situation, un confinement local comme celui proposé en Espagne ou en Allemagne pourrait être proposé dans les zones les plus touchées.

Ce jeudi matin, alors que le chef de l’État était en déplacement en Corse, il a partagé quelques informations concernant la suite des évènements. Il a affirmé que des décisions seront prises prochainement notamment pour avoir une meilleure visibilité pour les prochaines semaines. Plusieurs scénarios sont alors envisagés avec un confinement local pour les départements, les villes touchées par exemple, la fermeture des bars et des restaurants dès 23 heures en dehors de Marseille. Il faudra donc attendre les déclarations officielles pour en savoir un peu plus, mais le gouvernement devrait s’exprimer aujourd’hui sur le sujet. Il y a toutefois une mesure très redoutée par les Français : le reconfinement même localisé.

Quelques mesures à prendre en compte

Le port du masque ainsi que l’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes ou encore la mise en place des amendes n’ont apparemment pas été suffisants. Les contaminations ne cessent de se multiplier au fil des jours, c’est alors le quotidien des Français qui est menacé. Par conséquent, dans les zones les plus touchées avec un taux de dépistage très élevé concernant les cas positifs, le gouvernement pourrait instaurer un confinement localisé de plusieurs jours pour tenter de contenir le plus possible la maladie. Plusieurs villes seraient alors dans le collimateur comme Marseille ou Paris.

🇫🇷 FLASH – « Dans les 15 prochains jours, il y aura une augmentation du nombre de cas grave », a déclaré Olivier #Véran. (Interview BFMTV) #COVID19 #coronavirus #COVIDー19 — Mediavenir (@Mediavenir) September 5, 2020

Le chef de l’État pourrait aussi interdire les rassemblements de plus de 10 personnes, cela est d’ailleurs mis en place dans les Alpes-Maritimes. Cela concernerait les lieux ouverts au public. Comme à Marseille, les restaurants et les bars pourraient fermer leurs portes dès 23 heures sans possibilité d’avoir une dérogation. Les personnes décrites comme fragiles pourraient être isolées. Nous pensons donc aux seniors, mais également à tous les patients victimes de maladies respiratoires, d’obésité ou encore de diabète. Si toutefois, la mesure du Conseil scientifique concernant la réduction de l’isolement de 14 à 7 jours est validée, les mesures de confinement pourraient être beaucoup plus strictes.

Ce vendredi est donc une journée importante pour connaître la stratégie d’Emmanuel Macron et de Jean Castex. Les Français en ont assez de cette situation, ils espèrent que le vaccin sera bientôt présent.