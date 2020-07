Emmanuel Macron et Mark Rutte : une soirée rythmée par de nombreux pastis ?

Vous vous attendez sans doute à des déclarations un peu plus officielles, mais la réalité est clairement différente. En effet, Emmanuel Macron a partagé une petite confidence, mais aurait-il dû la garder pour lui ? Dans tous les cas, elle fait désormais la Une de la presse people puisque le chef de l’État et Mark Rutte auraient clairement participé à une soirée un peu spéciale. « On s’est bourré la gueule au pastis », aurait-il précisé dans un entretien comme peut le préciser Paris Match.

Macron prend un crédit revolving à 110%, Macron joue au ballon, Macron se bourre la gueule, à quand Macron dans son camping-car avec un rouleau de PQattaché au slip? Macron t’as pas autre chose à nous vendre que ton story-telling petit père du peuple? https://t.co/PKVBxQlRKo — Strategieduchoc (@strategieduchoc) July 23, 2020

Emmanuel Macron a obtenu la confiance de l’Europe

Les négociations ont été importantes pour le sommet européen puisque le 21 juillet restera une journée historique qui sera à jamais gravée dans les annales. Les enfants pourraient même l’apprendre dans les prochaines années pendant leurs cours d’histoire. En effet, les débats ont été nombreux, voire houleux, mais le groupe européen a toutefois accepté qu’une enveloppe de plusieurs milliards soit débloquée afin de sortir de cette crise sanitaire de grande ampleur. Il y a bien sûr eu des réticences, mais Emmanuel Macron a toutefois pu relever son défi de taille.

A lire dans Match demain en kiosques : quand Emmanuel Macron et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte se "bourraient la gueule au pastis" https://t.co/byT152cNqe par @JeudyBruno — Paris Match (@ParisMatch) July 22, 2020

Emmanuel Macron connaît bien Mark Rutte, les deux hommes auraient donc passé une soirée arrosée comme le mentionne Public .

. Selon le magazine people, les deux hommes s’apprécient et ils ont pu se rendre visite à maintes reprises notamment depuis l’arrivée au pouvoir de Macron.

Lors de l’une des visites, Emmanuel Macron et Mark Rutte auraient décidé de consommer sans doute sans modération du pastis.

De ce fait, un dîner à La Rotonde se serait terminé avec quelques verres comme des amis. Le président de la République ne devrait pas oublier cet évènement et il a également pu se confier lors d’une interview. Bien sûr, les propos font désormais le tour du Web. Toutefois, le président de la République français a su convaincre tout le monde comme Paris Match peut le révéler dans ses colonnes, cela montre qu’il a toutefois un argumentaire de choix pour réussir à rassembler tout le monde autour d’une même idée. Il a également pu vaquer à d’autres occupations, car le planning du président est assez chargé.

Complice avec le Premier ministre des Pays-Bashttps://t.co/DdcTOJiaqO — Closer (@closerfr) July 22, 2020

Emmanuel Macron casse les codes

Pendant le confinement, il a eu des mots forts afin d’évoquer la situation. Tout le monde se rappelle son allocution au cours de laquelle il a pu préciser que la France était en guerre contre le coronavirus. Il a multiplié les interventions, il n’a pas hésité à se rendre en interview et il a même multiplié les rendez-vous avec les professionnels. Pendant la crise sanitaire, il s’est rendu à Mulhouse, une ville grandement touchée par le coronavirus. Il était donc présent lorsque l’hôpital militaire prenait ses aises afin de soulager les hôpitaux alsaciens.

Plus récemment, il a organisé un défilé du 14 juillet beaucoup plus condensé en raison du coronavirus qui fait toujours rage dans notre pays. Il a accepté de participer à une interview alors qu’il voulait rayer ce rendez-vous, mais la situation nécessitait une intervention. Il a aussi été à la rencontre des jeunes de Chambord, car de nombreux adolescents ne pourront pas partir en vacances. Il a même enlevé sa veste pour taper le ballon avec ces jeunes. Malgré son costume et ses chaussures cirées, il n’a pas hésité à donner de sa personne devant les caméras.