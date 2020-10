Emmanuel Macron : l’un de ses défauts serait insupportable pour les conseillers

Lorsque vous interpellez Emmanuel Macron dans la rue, il y a de grandes chances pour qu’il vienne à votre rencontre. Pour certains, c’est une vraie qualité puisqu’il est finalement proche du peuple alors que d’autres chefs de l’État avaient tendance à fuir les citoyens. Toutefois, cela occasionne forcément du retard et c’est son principal défaut apparemment, les conseillers sont toutefois obligés de jongler avec le planning.

Emmanuel Macron ne porte aucune montre

Les collaborateurs sont contraints de gérer l’emploi du temps avec précision puisque les rendez-vous peuvent parfois s’enchaîner. Toutefois, pour une personne qui répond à toutes les sollicitations et qui ne porte pas une montre, le planning est mis de côté. Les conseillers peuvent alors devenir « fous », mais, selon Gentside, le chef de l’État a une réponse bien ficelée à partager lorsqu’il est interrogé sur le sujet.

Selon Emmanuel Macron, il n’est jamais en retard puisque finalement rien ne peut commencer sans lui .

. Les conseillers ne font pas preuve d’humour lorsqu’ils doivent honorer des rendez-vous bien sûr.

L’un de ses proches a même fait quelques confidences dans les colonnes du Parisien et nous apprenons que c’est une « pipelette ».

En effet, le chef du gouvernement voudrait absolument convaincre les personnes qui peuvent l’interpeller. Cela demande donc du temps et de l’investissement, mais, comme il est bavard, il prend du retard et les conseillers se retrouvent dans une situation relativement complexe. Tous les rendez-vous sont alors rallongés de manière considérable dans certains cas de figure.

L’art de ruser pour rattraper les heures

Emmanuel Macron ne sait peut-être pas que ses conseils sont dans l’obligation de ruser pour qu’il puisse honorer ses rendez-vous en temps et en heure. Dès qu’il se retrouve à l’extérieur de l’Élysée, les conseillers s’offrent quelques minutes en allongeant le temps du trajet pour rejoindre un point spécifique. Cela leur permet ainsi de retrouver ces minutes plus tard pour les futurs rendez-vous. C’est une petite parade qui semble porter ses fruits et cela permet au chef de l’État de ne pas changer sa façon de faire. En effet, est-il plus agréable d’avoir un président de la République qui est proche du public ?

Il est désormais attendu au tournant avec la crise sanitaire puisque le chef de l’État doit répondre aux questions de tous les Français. Ces derniers ont tendance à s’impatienter alors que le coronavirus est toujours au rendez-vous et qu’il empoisonne l’existence. Il s’exprimera notamment à la télévision pendant près de 45 minutes sur TF1 et France 2, mais il sera sans doute à l’heure.