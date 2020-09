Emmanuel Macron dit bravo à Mirakl pour sa levée de fonds et les 400 emplois créés

Si certains présidents de la République ont été muets sur les réseaux sociaux, ce n’est pas le cas d’Emmanuel Macron qui n’hésite pas à prendre la parole. Pendant ses allocutions, les messages les plus forts sont retranscrits. Il partage aussi son avis concernant certains évènements, il avait notamment taclé ceux contre l’arrivée de la 5G en France. Aujourd’hui, il revient sur le devant de la scène avec un message en faveur de Mirakl. Cette start-up française est à l’origine d’une confortable levée de fonds. Les conséquences seront donc pertinentes avec notamment à la clé la création de 400 emplois en France.

Bravo à @Mirakl_FR qui réalise la plus importante levée de fonds jamais réalisée par une start-up française. L’entreprise se place désormais comme l'une des plus importantes licornes européennes ! Preuve que la France a tous les atouts pour être une nation forte de la #Tech 👏🇫🇷! https://t.co/quM57EUjcm — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) September 22, 2020

Les conséquences de la levée de fonds de Mirakl

Emmanuel Macron semble très en phase avec les réseaux sociaux et toutes les technologies. Il a notamment fait part de son envie à propos de la 5G. La France selon lui doit embrasser cette technologie, car les innovations seront clairement au rendez-vous. Dans le domaine de la French Tech, il a tendance à suivre toutes les évolutions et celle de Mirakl n’est pas passée inaperçue.

Cette start-up française réalise donc la plus grande levée de fonds, il a de ce fait adressé ses félicitations .

. Les équipes de Mirakl font rayonner la French Tech comme le président de la République peut le préciser.

Il mentionne aussi les avantages de cette collecte puisque 400 emplois pourront voir le jour en France sur trois ans.

Cela n’est pas anodin et il y aura même 300 ingénieurs entre Paris et Bordeaux.

Merci Monsieur le Ministre de votre soutien. Vous souvenez vous après ce dîner au Club de Verzy vous étiez venu nous rencontrer au tout début de Mirakl…nous étions même pas dix. pic.twitter.com/Rvbdh19MmQ — Adrien Nussenbaum (@AdrienNus) September 23, 2020

Le leader des solutions de marketplaces se démarque avec cette levée de 300 millions de dollars, cela représente près de 255 millions d’euros. Ce sont les investisseurs 83North, Bain Caital Ventures, Elaia Partners ou encore Felix Capital et les fonds Permira qui ont mené cela. La société bénéficie aussi d’une belle valorisation à 1.5 milliard de dollars. Si vous ne connaissez pas Mirakl, sachez qu’il s’agit du pionnier de l’économie de plateforme. Ce secteur présente d’ailleurs une forte croissance ces dernières années. Aujourd’hui, la start-up peut se vanter d’être le leader mondial notamment pour la transformation digitale des sociétés.

Une levée de fonds qui confirme le succès de Mirakl

Comme nous avons pu le préciser, la levée de fonds a pour objectif d’optimiser le développement de l’entreprise sur le marché international. Cela permettra aussi d’augmenter les effectifs. Il faut savoir que la crise sanitaire a touché de nombreux secteurs, mais celui des technologies et du web a pu notamment sortir son épingle du jeu. Mirakl a donc pu obtenir 25 clients internationaux supplémentaires pour la première partie de l’année 2020. Ce sont également 18 nouvelles marketplaces qui ont vu le jour et la hausse est considérable puisqu’elle est de 111 %.

La plus grande levée de fonds jamais réalisée par une startup française : bravo à toutes les équipes de @Mirakl qui font rayonner la French Tech ! Ce seront à la clé 400 emplois créés en France sur 3 ans, dont 300 ingénieurs à Paris et à Bordeaux. https://t.co/1bwE2CLtxo — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2020

Bien sûr, le succès se traduit par un volume conséquent puisqu’il est de 1.2 milliard de dollars selon le communiqué de presse de la société. Il ne faut pas oublier que ces places de marché connaissent un franc succès puisque les consommateurs sont au rendez-vous. De plus, 60 % de l’e-commerce mondial s’articule autour de ces marketplaces qui sont prisées par les professionnels et les particuliers. Il faut aussi noter que celles de Mirakl s’adressent d’un côté à des acteurs du B2B ou encore du B2C. Les conséquences seront donc réjouissantes avec une présente renforcée en Europe, aux USA, en Asie et en Amérique latine. En 8 ans, elle s’est offert une très belle croissance.