Emmanuel Macron clashe un journaliste et le prend violemment à parti : “Irresponsable pour la France !”

Emmanuel Macron se déplace au Liban pour soutenir la relance du pays

Il y a tout juste quelques semaines, le Liban vivait dans sa capitale un nouveau drame tragique pour son peuple mais également pour son économie. En effet, les images très spectaculaire que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux et sur toutes les chaînes de télévision ont ému une grande partie de la planète, mais également le président de la république Emmanuel Macron. Sur les réseaux sociaux et dans tous les médias internationaux, on ne compte d’ailleurs plus les hommages de la part des femmes et des hommes politiques, mais également des personnalités publiques.

Il faut dire que les vidéos des explosions que l’on a pu voir sont impressionnantes et les dégâts sont absolument catastrophiques pour le pays. Depuis, Emmanuel Macron s’est rendu déjà deux fois dans le pays pour y apporter tout son soutien. Il a notamment rencontré le premier ministre Mustapha Adib pour aider le gouvernement libanais à établir des réformes suite à ces évènements désastreux.

Il a d’ailleurs demandé à organiser d’ici la fin du mois d’octobre une conférence internationale pour prendre des décisions pour soutenir le pays auprès des Nations Unies. Est-ce que cette réunion aura bel et bien lieu ? Rien n’en est moins sûr, car la crise sanitaire du coronavirus bat encore son plein et il n’est pas exclu que cette réunion doive être reportée si un nouveau confinement a lieu.

Mais lors de sa dernière visite au Liban, le président de la république Emmanuel Macron en a profité pour pousser un véritable coup de gueule, alors qu’il était accompagné de plusieurs journalistes français…

Emmanuel Macron : il prend à parti un journaliste du Figaro lors d’un déplacement au Liban

C’est la douche froide pour ce journaliste du Figaro ! En effet, alors qu’Emmanuel Macron était en déplacement dans la capitale libanaise, ce dernier ne s’attendait sans doute pas à ce que le président réagisse de la sorte. Alors qu’il est en plein déplacement et suivi par plusieurs journalistes, il a reconnu le journaliste du Figaro Georges Malbrunot, et c’est alors qu’il est complètement devenu hors de contrôle.

« Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l’histoire de ce pays, est irresponsable. Irresponsable pour la France, irresponsables pour les intéressés ici et grave d’un point de vue déontologique »

Alors que le président Emmanuel Macron est au centre de l’attention et filmé par la chaîne d’informations LCI, il va alors se lancer dans une longue tirade contre ce dernier.

Elle est là la vidéo, Macron n’a manifestement pas apprécié le dernier papier de @Malbrunot sur sa rencontre avec le Hezbollah #Liban @Le_Figaro https://t.co/ZE0uySlHnQ — Thomas Vampouille (@tomvampouille) September 2, 2020

Un véritable coup de sang qui fera date… En quelques minutes, Emmanuel Macron descend le journaliste et l’accuse d’avoir réalisé une faute grave et dénonce son manque de professionnalisme. Pour autant, le président Emmanuel Macron ajoute dans son intervention qu’il soutient comme toujours le travail des journalistes, qui est il est vrai primordial dans notre pays.

Mais pour quelle raison le chef de l’état a eu cette réaction ? Et bien Emmanuel Macron a réagi à un article du Figaro du 30 août dernier, évoquant Emmanuel Macron et le Hezbollah. Mais face à cette déclaration choc, le journaliste concerné a décidé de réagir. Georges Malbrunot a en effet déclaré qu’il avait discuté avec l’Elysée depuis mais qu’il avait été néanmoins très surpris par cette “attaque” du chef de l’état, qui est selon ses propres termes “inacceptable”. Le journaliste connaîtra-t-il des répercussions sur sa carrière suite à cet incident ? Nul ne saurait le dire, mais tout le monde se souvient il y a quelques années de l’éviction du journaliste Patrick Poivre d’Arvor suite à une déclaration face au président Nicolas Sarkozy à l’époque.