Edouard Philippe serait épuisé : tous les signes préoccupants

Édouard Philippe, Olivier Véran ou encore Emmanuel Macron et même Jérôme Salomon sont les hommes qui ont rythmé notre quotidien ces derniers mois à cause du coronavirus. Ils ont proposé très régulièrement des points afin de nous informer sur l’avancée de l’épidémie, le nombre de décès, de contaminations ou encore les étapes pour le déconfinement. Alors qu’ils ont été au front pendant de nombreux mois, il n’est finalement pas surprenant que la fatigue soit au rendez-vous. Un cliché du président de la République montrait déjà un visage assez fatigué. Ce serait aussi le cas pour Édouard Philippe qui a enchaîné les dossiers difficiles depuis son arrivée au gouvernement.

Édouard Philippe va-t-il tenir le cap ?

Certaines rumeurs annoncent le remplacement du Premier ministre et même la suppression de ce poste pour 2022. Bien sûr, toutes les spéculations sont à prendre avec des pincettes, car il ne faut pas oublier que certaines déclarations sont partagées uniquement pour alimenter les médias. De ce fait, impossible de savoir si Emmanuel Macron aurait la volonté de remplacer Édouard Philippe dans les prochains mois. Toutefois, la fatigue et le stress semblent être au rendez-vous, car le physique du Premier ministre a évolué depuis son arrivée au pouvoir et le plus préoccupant concerne sa barbe.

En effet, vous avez pu constater qu’une partie de sa barbe était blanche, cela serait en partie expliqué par le vitiligo dont il serait atteint.

Le stress des derniers dossiers aurait également aggravé la situation, la barbe blanchie donc plus rapidement.

C’est comme finalement tous les problèmes de peau, ils ont tendance à prendre de l’ampleur lorsque vous êtes la cible d’une forte angoisse ou d’un stress conséquent.

Comme le révèle Gala, le Premier ministre serait donc fatigué, mais c’est compréhensible au vu des nombreuses interventions.

Il a été contraint de se confronter aux mouvements des gilets jaunes qui ont été très importants à la fin 2018. Il y a également eu l’épidémie du coronavirus, les nombreuses manifestations contre les violences policières, le racisme ou encore les soignants. À chaque fois, il faut intervenir, prendre des décisions…

Édouard Philippe n’a pas retenu une insulte à l’Assemblée

Certains estiment que le Premier ministre n’arrive plus à garder son calme et ce serait à cause de la fatigue. Généralement, lorsque vous êtes à bout ou que vous êtes totalement éreinté, vous n’arrivez pas à garder votre sang froid, les insultes peuvent fuser et vous avez envie de casser toute la vaisselle de votre cuisine. Edouard Philippe pourrait donc être fatigué au vu de l’insulte qu’il a pu partager alors qu’il se trouvait à l’Assemblée. Son message était pourtant positif puisqu’il voulait mettre en avant Valérie Lacroute avec qui il avait pu travailler.

🇫🇷 FLASH – Édouard #Philippe révèle être atteint d’un #vitiligo, ce qui explique la dépigmentation de sa #barbe. Cette #maladie est sans gravité, et sûrement liée au #stress ou à la fatigue. Elle touche environ 1% de la population mondiale. (20min) pic.twitter.com/nREf6RF8Kb — Conflits (@Conflits_FR) June 19, 2020

Face aux commentaires, il n’a pas pu se retenir en lâchant un petit « m**** ». Il a rapidement fait le tour de la toile et même s’il était discret, le mot a tout de même été entendu. Il faudra désormais attendre pour savoir si Édouard Philippe restera au poste de Premier ministre ou s’il officialisera une éventuelle place en tant que maire. En effet, en parallèle de son mandat au gouvernement, il est aussi en course pour la mairie du Havre. Les dossiers s’accumulent au même titre que les responsabilités, cela fait peut-être beaucoup surtout que le travail s’est intensifié depuis quelques mois.