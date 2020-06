Edouard Philippe et Jean-Michel Blanquer : apparemment, ce serait compliqué entre eux

Emmanuel Macron précisait il y a quelques semaines qu’il n’était pas surprenant qu’en temps de crise des tensions puissent voir le jour. En effet, des rumeurs annoncent une certaine complexité entre le président de la République et Édouard Philippe. Ce dernier aurait aussi des rapports tendus avec Jean-Michel Blanquer selon les spéculations relevées sur Internet et notamment le site Closer. De plus, en parallèle, certains estiment que le chef de l’État pourrait procéder à un remaniement du gouvernement et Édouard Philippe serait éventuellement sur le banc de touche.

Jean-Michel Blanquer serait au coeur des tensions

Difficile de savoir si ces informations sont réelles ou fausses, mais elles sont toutefois présentes sur le Web. En effet, les décisions de Jean-Michel Blanquer ne seraient pas appréciées par certaines personnes et notamment les Français. De ce fait, lorsqu’il a décidé d’ouvrir les écoles, les doigts ont alors ciblé sa politique et depuis, il aurait perdu la confiance de certains de ses pairs. Il faut alors se rendre sur le site du Figaro pour glaner quelques informations à ce sujet.

Un proche d’Emmanuel Macron précise que la situation serait complexe entre les deux ministres .

. Jean-Michel Blanquer aurait tendance à suivre les consignes partagées par l’Élysée, mais pas obligatoirement celles en provenance de Matignon.

Pourtant, Jean-Michel Blanquer est à une place très importante puisqu’il gère l’Éducation nationale.

De ce fait, certains se questionnent à propos de son futur au sein de l’Élysée. Si Emmanuel Macron envisage un remaniement, aura-t-il sa place ou sera-t-il relégué aux oubliettes ? Difficile pour l’instant de se prononcer et ces rumeurs n’ont pas fait l’objet d’une confirmation.

Jean-Michel Blanquer pourrait se reposer sur la femme du président

En effet, le ministre aurait tout de même du soutien notamment du côté de Brigitte Macron. Elle serait alors présente à ses côtés notamment pour le soutenir, mais à nouveau, ce sont des spéculations qu’il faut prendre avec des pincettes tant que vous n’avez pas des confirmations de l’un ou de l’autre côté. Selon certaines rumeurs, il serait finalement son ministre préféré et elle serait même à l’origine de sa nomination au sein du gouvernement. Dans tous les cas, la situation est clairement difficile depuis le début de cette épidémie. Il faut savoir que le ministre de la Santé a été remplacé au début de l’année puisque c’est désormais Olivier Véran qui est au rendez-vous.

Certains estiment qu’il faut s’attendre à d’autres changements dans les prochains mois, mais pour l’instant, Emmanuel Macron qui serait décrit comme épuisé pourrait attendre que la situation se calme quelque peu pour envisager une suite à ce gouvernement. En effet, il y a de nombreux sujets à évoquer alors que les vacances d’été approchent à grands pas au même titre que la phase trois du déconfinement qui est programmée pour la fin Juin.