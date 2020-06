Edouard Philippe, choc : agacé, il laisse échapper une insulte en pleine Assemblée !

Depuis le début de la crise sanitaire, Edouard Philippe s’est fait davantage connaître des français. Il faut dire qu’il a énormément pris la parole pour annoncer les dernières avancées et les nouvelles mesures liées au coronavirus, au confinement et même au déconfinement.

Si Emmanuel Macron a pris la parole ce dimanche 14 juin pour aborder la troisième phase du déconfinement, c’est Edouard Philippe lui-même qui a annoncé le tant attendu déconfinement du 11 mai. Il a également fait une longue allocution le 28 mai. Entouré de Jean-Michel Blanquer et d’Olivier Véran, le Premier ministre a détaillé les mesures fortes prise pour la deuxième phase du déconfinement commençant le 2 juin.

Emmanuel Macron s’était éloigné des apparitions télévisuelles et avait, semble-t-il, préféré laisser la place à Edouard Philippe. Les français l’ont ressenti et celui se voit dans les l’étude ifop rapportée par le Journal du Dimanche.

Les français semblent d’ailleurs favorables au maintien d’Edouard Philippe à Matignon. Si l’on en croit un sondage Odoxa, 65% des personnes sondées souhaiteraient que le Premier Ministre conserve sa place auprès d’Emmanuel Macron. Ils sont pourtant 64% à être favorables à un remaniement du gouvernement actuel.

Malgré tout, ce n’est pas l’avis des français qui changera quelque chose. En effet, c’est à Emmanuel Macron que revient cette décision. S’il le souhaite, il peut le relever de ses fonctions de Premier Ministre. Le Président de la République doit reprendre la parole entre le 28 juin et le 14 juillet. Nous saurons donc à ce moment là s’il décide ou pas de procéder à un remaniement.

Selon certaines sources, Marlène Schiappa, Jean-Michel Blanquer et Sibeth Ndiaye seraient cependant « protégés » par le couple présidentiel. Les deux premiers ministres seraient les « chouchous » de Brigitte Macron tandis que Sibeth Ndiaye aurait toute la confiance d’Emmanuel Macron.

La journaliste Pauline Revenaz, auteure d’un documentaire sur la Première Dame, a révélé que Brigitte Macron protégeait à chaque fois la secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes. « Tu fais bien ce que tu veux, mais tu gardes Marlène » dirait-elle à son époux à chaque remaniement. Comme vous le voyez, Edouard Philippe ne fait pas partie des noms cités…

Le Premier Ministre a de nouveau fait parler de lui ce mardi 16 juin alors qu’il répondait aux questions du gouvernement en pleine Assemblée. Valérie Lacroute, députée de droite, a posé une question plutôt virulente à Edouard Philippe en reprochant le déni du Président de la République au niveau des ratés de la crise sanitaire. C’était la première fois qu’elle intervenait en tant que membre du Parlement.

Calme et même souriant, le Premier Ministre a d’abord tenu à rendre hommage à son ancienne consœur avant même de répondre à ses questions. Les deux personnages politiques ont siégé ensemble pendant cinq ans sur les bancs du parti de la Droite.

« Permettez-moi, pour commencer à vous répondre, de vous féliciter pour votre élection municipale à Nemours. Vous l’avez rappelé Madame la députée, nous avons, lors de notre première séance dans cet hémicycle, siégé côte à côte. Et je veux dire Madame la députée que quelque soit les choix, que vous et moi avons faits, et que vous et moi assumons, j’ai un souvenir ému, et beaucoup de respect et d’affection pour vous. » a-t-il ainsi déclaré, entre applaudissements et huées.