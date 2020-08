Donald Trump : une interview surréaliste moquée par les internautes ! C’est ahurissant !

La crise du coronavirus tombe au pire moment pour Donald Trump, seulement quelques mois avant les élections présidentielles. Pourquoi au pire moment ? Car la gestion de la crise par le président est énormément décriée par les internautes, conscient que leur président n’a, pendant des semaines, pas pris en compte la gravité du virus et continuait les bains de foule, sans masque, et en serrant les mains à tout va.

Alors qu’il faisait un volte-face récemment pour demander aux citoyens de porter le masque (après l’avoir lui-même refusé), une interview faite fin juillet a été dévoilée le 4 août. On y voit le Président Américaine niait les réelles conséquences du virus et s’embrouiller dans les graphiques qu’il montre pour argumenter, face à un journaliste stupéfait par les propos de son Président.

Il y a quelques jours, le Président Américaine reconnaissait que les mauvais jours continueraient d’arriver. Les États-Unis est en effet le pays le plus touché au monde en terme de décès, avec plus de 156 000 morts.

Le Président ne semblait pas prendre au sérieux ce virus et n’encourageait pas les citoyens à porter des masques. Pire, il plaisantait sur le fait d’avaler du gel hydroalcoolique pour se préserver du coronavirus. Une blague sortie en pleine conférence qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd puisque les centres anti-poison ont été submergés d’appels de personnes en détresse après avoir ingurgité ces produits.

Finalement, le Président, lucide, expliquait que l’épidémie était loin d’être finie puisque le pays connait une hausse de cas au niveau national toujours aussi significative. Pourtant, face au journaliste, il assure que l’épidémie est sous contrôle.

.@jonathanvswan: “Oh, you’re doing death as a proportion of cases. I’m talking about death as a proportion of population. That’s where the U.S. is really bad. Much worse than South Korea, Germany, etc.”@realdonaldtrump: “You can’t do that.”

Swan: “Why can’t I do that?” pic.twitter.com/MStySfkV39

— Axios (@axios) August 4, 2020