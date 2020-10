Donald Trump : une dépense colossale pour ses cheveux, ils lui coûteraient 70 000 dollars

Donald Trump qui est en course pour une éventuelle place pour un second mandat à la tête des États-Unis, se penche sur la qualité de ses cheveux tous les mois. En effet, il ne met pas de côté cette dépense et il pourrait même consacrer 70 000 dollars à cette chevelure souvent pointée du doigt. Au vu des rumeurs qui circulent sur la toile, cet homme politique penserait que ses cheveux représentent l’un de ses grands atouts. Il ne semble donc pas très sensible à toutes les critiques émises sur le sujet.

C'est moi où le POTUS a les cheveux qu'ont blanchi ? https://t.co/ahYOWUEy9o — Marc 🚴‍♂️Duchesne (@mduchesn) October 8, 2020

Pourquoi une telle somme pour des cheveux ?

C’est une enquête du New York Times qui se retrouve au coeur de tous les débats puisque le journal révèle cette somme assez folle. Certains internautes se demandent comment il est possible de débourser 70 000 dollars pour des cheveux. Le quotidien révèle que ce montant était dépensé lorsqu’il se présentait dans l’émission The Apprentice.

Depuis son apparition dans cette télé-réalité, il a pu acquérir une vraie notoriété auprès de la population américaine .

. Sa fille aurait également dépensé près de 95 000 dollars pour ses cheveux et son maquillage.

Il est important de préciser que sa fille Ivanka est sa conseillère spéciale au sein du gouvernement depuis 2016.

Il y a donc de grandes chances pour que le père et la fille dépensent toujours autant d’argent pour entretenir cette coupe de cheveux. Ce ne serait toutefois pas le seul homme politique très attiré par la qualité de sa tignasse. En effet, une enquête dévoilée par le Canard Enchaîné il y a quatre ans évoquait la somme dépensée par François Hollande.

Entretenir les cheveux, une vraie fortune

Finalement, les hommes politiques ne mettent pas de côté ses artifices, car, si Donald Trump dépense près de 70 000 dollars pour ses cheveux colorés et blonds, Emmanuel Macron pourrait prévoir près de 26 000 euros notamment pour du maquillage. À contrario, l’ancien président de la République français aurait dépensé 10 000 euros pour ses cheveux. Si les sommes sont exactes, il serait donc intéressant de connaître les produits, les soins et les réalisations puisque cette somme paraît tout de même très élevée pour des cheveux. Dans tous les cas, si vous décidez désormais de vous moquer de la tignasse blonde de Donald Trump, sachez qu’il dépenserait une fortune pour l’entretenir.

Dans quelques semaines, les Américains auront enfin la réponse concernant les élections présidentielles. Tous les sondages ont tendance à le donner perdant face à son grand rival. Alors qu’il a été atteint par le coronavirus, Donald Trump semble désormais très en forme.