Direct de l’allocution d’Emmanuel Macron à 20h : nouvelle vague du Covid ? Violences policières, vacances d’été…

Depuis le déconfinement, le chef de l’Etat est resté très discret et les Français ont davantage pu voir Edouard Philippe qu’Emmanuel Macron en personne. Le président fait de nouveau son retour sur nos écrans en prenant la parole ce soir, à 20h, depuis l’Elysée.

Allocution d’Emmanuel Macron : de quoi va-t-il parler ?

Si des rumeurs circulaient autour de sa démission en vue d’un nouveau quinquennat anticipé, ce ne sera pas le sujet abordé ce soir. Il sera question de déconfinement et des prochaines mesures. Emmanuel Macron va donc revenir sur ce premier mois de déconfinement et proposer aux Français les nouvelles règles à l’aube de la troisième phase.

Mais cette allocution sert également un objectif de taille : redorer l’image publique d’Emmanuel Macron. Selon une source macroniste de premier cercle, cette prise de parole est un moyen pour le Président de remonter dans l’opinion. Ces derniers temps, les français lui avaient préféré Edouard Philippe qui semblait être l’homme de la situation.

Le chef de l’Etat va donc parler du déconfinement et de la crise sanitaire, mais un débat virulent est toujours en cours concernant les violences policières. Emmanuel Macron va donc surement adresser une parole à ce sujet car il est compliqué de faire comme si de rien n’était.

Allocution d’Emmanuel Macron : les sujets que le Président va aborder

Nous vous présentons en détail tous les sujets que notre Président est susceptible d’aborder ce soir.

Le déconfinement et la crise sanitaire en France

Difficile d’imaginer un discours d’Emmanuel Macron sans bilan du premier mois de déconfinement. Il va sans doute exposer les premiers résultats aux français et annoncer des accélérations. Tous les voyants semblent au vert pour ce premier mois de déconfinement qui paraît plus positif. Un peu de bonnes nouvelles ne feraient pas de mal aux français en ces temps de crise sanitaire !

La réouverture totale de tous les restaurants français

La réouverture des cafés, hôtels et restaurants signe le retour des jours heureux ! Nul doute que les Français seront là pour retrouver cette part de l’esprit français, de notre culture et de notre art de vivre. En ces temps difficiles, l'État continuera à soutenir ce secteur. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 2, 2020

La réouverture totale des restaurants d’Ile-de-France devrait faire l’objet d’un sujet plus détaillé. Les restaurateurs parisiens dépendent totalement du temps qu’il fait et il faut dire qu’il n’a pas été très clément depuis la remise en service des terrasses. Les restaurateurs sont nombreux à réclamer cette mesure et beaucoup d’entre eux ont peur de ne pas tenir si leurs établissements ne peuvent rouvrir à nouveau.

Faciliter le retour à l’école

Les directeurs et directrices d’école réalisent un travail remarquable.

Leur dévouement pendant le confinement a permis d’assurer un suivi de la grande majorité des enfants.

Leur situation mérite un appui renforcé. Nous y travaillons pour la rentrée prochaine et au-delà: https://t.co/kcDIn6WKAY — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) June 9, 2020

De plus, Jean-Michel Blanquer avait exprimé son désir d’assouplir les règles de l’école pour accélérer le retour à la normale. Beaucoup de membres du personnel scolaires espèrent un relâchement des mesures sanitaires car la situation est difficilement gérable.

Un point sur le débat des violences policières

Les violences policières sont un sujet d’actualités inévitables. Entre les dernières déclarations de Christophe Castaner et les manifestations, Emmanuel Macron ne peut pas passer à côté. On ne sait cependant pas ce qu’il souhaite dire et ce qu’il prévoit pour apaiser les tensions… Selon certains avis, on frôlerait une crise économique et une crise sociale, en plus de la crise sanitaire en cours.

Il n'y a pas de police violente, il n'y a pas de police raciste, il peut y avoir des femmes et des hommes qui commettent des fautes et qui doivent être sanctionnés mais je n'accepterai jamais les amalgames qui salissent l'ensemble des forces de l'ordre. pic.twitter.com/topnjry368 — Christophe Castaner (@CCastaner) June 9, 2020

Remonter dans l’opinion, un enjeu de taille

Depuis quelques temps, ce n’est pas Emmanuel Macron qui est au cœur de l’actualité politique mais bien son Premier Ministre, Edouard Philippe. On le voit d’ailleurs avec les derniers sondages.

39% des français se disent satisfaits du Président de la République en mai, contre 42% en avril. Edouard Philippe obtient quant à lui 46% d’avis favorables en mai contre 44% en avril.

Emmanuel Macron a donc tout intérêt à améliorer son image auprès des citoyens français. « Le président se rend compte que c’est Edouard Philippe qui sort renforcé de cette séquence alors qu’il n’a été qu’un ‘exécutant' », a d’ailleurs expliqué un macroniste du premier cercle.

La fin du quinquennat va-t-elle être abordée ?

Certains français aimeraient que le Président se prononce sur les priorités et mesures phares de la dernière partie du quinquennat. Cependant, il n’est sans donc pas prévu qu’Emmanuel Macron parle de ce sujet car il souhaite reprendre la parole au début de mois de juillet. Il faudra donc attendre cette période avant de connaître la dernière partie du plan stratégique du Gouvernement d’Emmanuel Macron.

#macron20h

Macron ce soir : "Je dois, laissé ma place pour un homme grand, pour un homme fort." pic.twitter.com/UajEnqmncu — Lebgnul014 (@lebgnul014) June 14, 2020

Emmanuel Macron s’adresse aux Français et le jour est important, car si certains s’attendent à un discours totalement classique, d’autres espèrent qu’il apaisera les esprits. Finalement, il pourrait évoquer un peu plus les violences policières que la suite du déconfinement qui suit son cours. Auparavant, Édouard Philippe avait pris la parole pour la seconde phase en annonçant pour la fin du mois de Juin l’ouverture des frontières. D’autres thèmes sont alors attendus.

Il ne pourra pas faire l’impasse sur la crise sanitaire, il devrait réaliser un bilan des précédentes semaines avant d’envisager la phase trois.

De bonnes nouvelles seront au rendez-vous avec la réouverture des restaurants dans tous les départements que ce soit en terrasse et en intérieur.

Les vacances scolaires seront aussi évoquées, elles devraient se dérouler en France puisque les déplacements à l’étranger seront limités.

La réouverture des frontières et la fin du protocole sanitaire à l’école seront évoquées également pendant cette allocution d’Emmanuel Macron.

Il insistera également sur le plan d’aide, la coopération européenne et l’emploi alors que la crise sanitaire se dévoile.

L’Elysée a déjà précisé selon l’Internaute qu’Emmanuel Macron évoquera une stratégie européenne.

Pour l’éventuel remaniement ministériel, il faudra attendre le second tour des élections municipales.

Ce sont donc les éléments les plus attendus, mais ce ne seront pas les seuls, car il y a forcément une grande attente de la part des entreprises et des Français.

Les manifestations antiracismes lors de l’allocution d’Emmanuel Macron

Depuis le décès de George Floyd, les manifestations ont pris le pouvoir en France, les forces de police sont critiquées de tous les côtés et elles attendent forcément des mesures précises. Les syndicats ont évoqué qu’ils souhaitent un soutien sans faille et surtout des moyens pour travailler dans de bonnes conditions. Les propos de Castaner n’ont pas forcément été très bien accueillis ces dernières semaines notamment par les policiers. Il y a donc des manifestations assez houleuses qui se dessinent en France, des mesures sont attendues alors que les rassemblements sont interdits notamment pour éviter la propagation du coronavirus. Emmanuel Macron va-t-il évoquer les violences policières pendant son allocution ? Les internautes espèrent qu’il pourra calmer les esprits.

Emmanuel Macron a consulté le conseil scientifique

Avant de prendre la parole ce dimanche 14 juin à 20 heures, le président de la République a décidé de se rapprocher du conseil scientifique notamment pour préparer son allocution. Si cette dernière se déroule comme les précédentes, il y a de grandes chances pour que la durée soit similaire, soit 45 minutes environ. Le vendredi 12 Juin a été une journée importante pour le chef de l’État qui a besoin de consulter ce conseil pour définir les thèmes à évoquer, mais également le contenu. Il ne faut pas oublier que la gestion de la crise sanitaire est l’une des préoccupations du président de la République qui avait annoncé aux Français qu’ils étaient en guerre contre le Covid-19.

En ce qui concerne Aurélien Taché, le député ex-LREM voudrait des mesures fortes pour que les jeunes soient protégés selon l’Internaute .

. Le chef de l’État doit prendre en compte l’avis de cette jeunesse qui se mobilise que ce soit face à la santé, à l’écologie ou encore aux violences policières.

Dans le Journal du Dimanche, Emmanuel Macron pourrait envisager un discours passerelle pour passer finalement de la crise sanitaire à la crise économique.

Bien sûr, tous les professionnels veulent que les Français soient rassurés le plus possible face à la propagation du virus, car dans le cas contraire, il sera difficile de sauvegarder le monde du tourisme. Alors que la saison se prépare dans toutes les régions, les voyagistes, les professionnels du tourisme et les restaurateurs veulent que le président de la République soit rassurant lors de cette allocution du dimanche 14 Juin à 20 heures qui sera en direct sur Internet et à la télévision. Si vous souhaitez vous faire une idée des précédentes allocutions, le président propose bien sûr sur la chaîne YouTube les vidéos.

Retrouvez le discours d’Emmanuel Macron du 13 Avril

L’Espagne devance l’allocution d’Emmanuel Macron

Les Français s’attendent à une révélation concernant les frontières de la France, cela permettrait aux touristes de se déplacer comme ils le désirent. Toutefois, l’Espagne a décidé se dimanche de partager une nouvelle assez intéressante. Cette dernière concerne les frontières qui seront donc ouvertes le 21 Juin prochain avec les pays de l’Union européenne, mais cela ne devrait pas concerner le Portugal. Il devrait alors lever toutes les restrictions le 1er Juin prochain. Si vous avez l’intention de partir en vacances d’été en Espagne ou au Portugal, ce sera donc envisageable en Juillet et en Août. Il faut bien sûr attendre les précisions d’Emmanuel Macron concernant les frontières françaises, mais Édouard Philippe avait annoncé une réouverture aux alentours du 15 juin, il sera judicieux de patienter ce soir pour en apprendre un peu plus.

Les dernières informations avant le discours de 20 heures

Quelques données sont partagées en ce dimanche quelques heures avant la présentation d’Emmanuel Macron qui est forcément très attendue.

Le vaccin pourrait être dévoilé d’ici la fin de l’année selon les rumeurs. Un accord européen aurait même été signé avec un laboratoire afin d’obtenir 400 millions d’exemplaires.

Du côté de la Chine, de nouvelles contaminations ont été identifiées à cause du Covid-10, 57 personnes sont donc concernées, les autorités craignent une nouvelle vague.

Les Français se questionnent : une seconde vague est-elle possible en France ?

Le PDG de la SNCF a précisé dans le Journal du Dimanche que la crise coûterait près de 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Sur les 24 dernières heures entre vendredi et samedi, 24 décès ont été identifiés sur le sol français.

Lors d’une prise de parole, Kyriakos Mitsotakis a précisé que la Grèce avait la possibilité d’accueillir les touristes au cours des vacances d’été.

Du côté de Rome en Italie, deux nouveaux foyers ont été identifiés.

Cadre idyllique face au coucher de soleil de Santorin pour la conférence de presse du @PrimeministerGR. Le message est clair: venez en #Grèce , toutes les mesures sanitaires ont été prises. pic.twitter.com/j6Q0SoobE0 — Marina Rafenberg (@MarinaRafen) June 13, 2020

Où regarder l’allocution d’Emmanuel Macron ?

Si vous cherchez sur quelle chaîne regarder l’allocution d’Emmanuel Macron ce soir, sachez qu’il suffit de regarder la chaîne officielle de l’Élysée sur YouTube ou encore de mettre un journal télévisé sur TF1 ou M6 puisque le discours est forcément retransmis. Pour connaître l’heure précise de l’allocution du chef de l’État, elle est identique aux précédentes présentations puisque le président sera au rendez-vous à 20 heures sur toutes les chaînes afin de vous informer sur tous les sujets proposés depuis ce matin. Ce sont bien sûr des spéculations, car il faudra attendre le discours pour connaître avec précision toutes les annonces.

Dans tous les cas, les professionnels sont unanimes, Emmanuel Macron parlera ce soir puisque nous sommes à un tournant, nous passons de la crise sanitaire à une crise économique alors que le monde du tourisme sera forcément au centre. Les entreprises attendent aussi des mesures fortes pour que les salariés puissent travailler dans les meilleures conditions et il faut aussi des mesures pour mettre un terme au chômage partiel. Malheureusement, toutes les sociétés ne pourront pas se relever, car la situation reste problématique.

Bien sûr, nous sommes au rendez-vous comme c’est le cas pour toutes les allocutions. Nous vous attendons donc ici à 20 heures et nous proposerons au fil des minutes, les annonces les plus fortes.