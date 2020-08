Des écoles en Allemagne fermées pour cause de coronavirus deux semaines après la rentrée

En Allemagne, l’heure est à la rentrée. Les vacances durent en effet six semaines et sont étalées en fonction des régions. Dans le nord du pays, la rentrée a débuté il y a deux semaines. Les enfants sont donc retournés en classe, malgré la présence du coronavirus qui circule encore en Europe et qui recommence à faire de plus en plus de cas, notamment en Belgique et en Espagne.

Mais après quelques jours de cours, deux écoles ont dû fermer leurs portes. En cause ? Un élève et une enseignante testés positifs au coronavirus.

Les élèves en quarantaine

Le premier cas est survenu dans la petite commune balnéaire de Graal-Müritz. Plus de cent enfants ont été renvoyés chez pour passer deux semaines confinés car un des élèves de l’école a été testé positif au coronavirus. L’équipe enseignante doit être également passer par deux semaines de quarantaine.

Toujours dans la même région (Mecklenbourg-Poméranie occidentale, première région où les cours ont repris), c’est cette fois-ci un lycée qui a dû fermer ses portes. Le lycée Goethe sera fermé jusqu’à jeudi car une enseignante a elle aussi été testée positive. Cependant, il s’agit-là de mesures préventives puisque l’enseignante en question n’avait pas encore donné de cours.

Il a néanmoins été décidé que tous ses collègues devront passer un test de dépistage car ceux-ci ont été en contact avec la professeure pour préparer la rentrée lors de réunions. Ce n’est pour le moment pas le cas pour les plus de 800 élèves qui ont fait leur rentrée des classes il y a quelques jours.

Une rentrée française qui s’annonce compliquée

Les élèves allemands ont pour certains déjà repris les cours, et ces nouvelles ne nous rassurent pas. Les français reprendront le chemin des classes début septembre et cette rentrée scolaire s’annonce très particulière. On s’attend à ce que le gouvernement d’Emmanuel Macron annonce avant la rentrée les démarches à suivre pour les élèves et les équipes enseignantes.

On imagine que le masque sera obligatoire dans l’enceinte des établissements, Emmanuel Macron ayant récemment conseillé aux français de le porter même à l’extérieur, pour limiter au mieux les risques de contamination.

Les parents d’élèves sont en tout cas nombreux à s’inquiéter de cette rentrée scolaire, eux qui ont peur de voir leurs enfants attraper le coronavirus. Réunir autant de personnes dans les mêmes lieux ne fait craindre le pire aux personnes qui ont peur de voir un nouveau confinement arriver, au cas où le virus se remette à circuler activement sur le territoire français. En Europe, si la pandémie s’est calmée, elle est toujours bien présente et de nouveaux cas sont contaminés chaque jour.

Le gouvernement déconseille aux français d’aller en Espagne

Après plusieurs semaines à avoir énormément souffert du coronavirus, l‘Espagne s’est peu à peu remise et a ouvert ses frontières avec la France. Et si tout cela n’allait plus durer ? En effet, le nombre de cas augmente ces dernières semaines et le gouvernement français conseille aux français de ne pas se rendre en Espagne (notamment en Catalogne) là où la situation pourrait vite devenir critique.

Le virus circule de son côte encore très activement aux USA où il a déjà fait plus de 150 000 mort, soit le bilan le plus lourd au monde pour un pays. En France, la barre des 30 000 morts a été dépassée et si nous ne sommes plus confinés, il est toujours impératif de bien respecter les gestes barrières, la distanciation sociale, et de porter un masque le plus souvent possible pour limiter au mieux les risques.

La rentrée scolaire sera en tout cas déterminante pour savoir comment le virus évolue et s’il est possible de reprendre une vie totalement normale dans les mois à venir. Le gouvernement a de son côté prévu plusieurs plans de confinement, au cas où la situation ne dégénère. C’est une hypothèse effrayante mais tout à fait possible quand on voit le nombre de rassemblements qui sont faits partout en France sans aucune protection. Alors les français bientôt reconfinés ? Réponse dans quelques semaines.