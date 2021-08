Cyril Hanouna : L’animateur de TPMP révèle le candidat pour lequel il a voté lors des élections présidentielles de 2017 !

Le lundi 30 août 2021, Cyril Hanouna avait été invité sur le plateau de l’émission Morandini Live. Le présentateur de Touche Pas à Mon Poste a profité pour faire certaines révélations sur sa liaison avec la politique. Il en a saisi l’occasion pour révéler à quel candidat il a donné son vote lors des élections présidentielles de 2017.

Présidentielles 2022 : l’émission Touche Pas à Mon Poste se focalise désormais plus sur la politique

EXCLU – Demain, dans « Morandini Live » à 10h35 sur CNews – La seule grande interview de rentrée de Cyril Hanouna en direct #morandinilive #jeanmarcmorandini #cnews #cyrilhanouna #tpmp https://t.co/Ge9zqMu5GL — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) August 29, 2021

C’était la grande rentrée des talk-shows hier lundi 30 août 2021. Enfin, les téléspectateurs retrouveront leurs émissions préférées à l’instar de Quotidien, C à vous ou encore Touche Pas à Mon Poste. Pour le coup, il s’agira d’une rentrée beaucoup plus orientée politique. La raison est qu’en avril 2022 auront lieu les nouvelles élections présidentielles.

Il s’agit là d’un événement qui suscitera certaines modifications au niveau des émissions telles que Touche Pas à Mon Poste. Le centre d’intérêt d’un tel programme porte habituellement sur l’actualité des médias. Cependant, Cyril Hanouna lors de la dernière émission du jeudi 10 juin 2021 a fait une annonce importante. L’animateur a affirmé à la surprise de tous que la politique occuperait une place plus importante au cours de cette année.

Selon ses dires, l’équipe directrice aurait trouvé important de réorienter l’actualité en direction de la politique à cause de l’échéance 2022. Par ailleurs, il faut remarquer que la politique est un sujet dont l’animateur prend de plus en plus plaisir à parler. C’est notamment le cas dans l’émission Balance Ton Post qu’il anime et qui est diffusée tous les jeudis soirs.

Cyril Hanouna affirme avoir de bonnes relations avec Emmanuel Macron

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean Marc Morandini (@jeanmarcmorandini)

L’illustre animateur de l’émission était l’un des invités sur le plateau de Morandini Live le lundi 30 août 2021. Il a accepté à cette occasion de se confier sur son lien avec la politique. Mieux, il était d’accord pour se confier au sujet de ses rapports avec les candidats à l’élection présidentielle.

Dans son intervention, Cyril Hanouna commence avec Jean-Luc Mélenchon. Il a affirmé qu’il l’apprécie beaucoup pour son humanité, son excellente éloquence et parce qu’il est admirable en réalité. Il enchaîne ensuite avec Emmanuel Macron avec qui il s’entendrait très bien. Il en a dit autant de Xavier Bertrand. Quant à Marine Le Pen, Cyril affirme ne l’avoir jamais rencontrée.

Marine Le Pen serait la seule candidate à l’Élysée que le célèbre animateur n’a jamais côtoyé. Jean-Marc Morandini a ensuite posé la question à Cyril Hanouna de savoir sur quel candidat avait porté son vote en 2017. Sans vouloir être précis, ce dernier répond qu’il avait voté pour un candidat dont le nom finit en ‘’on’’.

Il confie ensuite qu’il ne s’agit ni de François Fillon ni de Benoît Hamon. Il ne reste donc que Mélenchon et Macron. L’animateur affirme qu’il suffirait de révéler le nom de son candidat au premier tour pour que les chroniqueurs comprennent. Jean-Marc en a déduit que c’était Macron. Cependant, Cyril Hanouna ne prononce que quelques mots, laissant penser qu’il avait trouvé.