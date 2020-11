Confinement renforcé en France ? Olivier Véran sera en conférence de presse à 18 heures

Les Français attendent de bonnes nouvelles, mais seront-elles mauvaises du côté de Paris ? Selon BFMTV, Olivier Véran sera en conférence de presse le 5 novembre à 18 heures pour annoncer quelques chiffres. En effet, il fera un point hebdomadaire concernant la situation sanitaire en France et l’évolution de l’épidémie du coronavirus. Ce sera sans doute l’occasion pour le ministre de valider le couvre-feu à Paris qui devrait être instauré dès 22 heures.

Le coup de gueule remarqué d’Olivier Véran

Alors qu’il intervenait à l’Assemblée nationale, Olivier Véran a clairement perdu son sang froid et la vidéo a fait le tour du web. Équipé de son masque, il s’exprime avec vigueur concernant la réalité des hôpitaux alors que certains ne semblaient pas adhérer à cette thèse. Il révèle alors que des jeunes sont touchés, et parfois dans des situations très graves à cause du Covid-19.

Nous apprenons également toujours grâce au journal BFMTV que les 2 millions de tests ont été réalisés la semaine dernière .

. C’est un cap très important qui a été franchi et Olivier Véran pourrait donc évoquer les chiffres via sa conférence de presse.

Les délais de validation pour les résultats sont toutefois un peu plus conséquents puisque de plus en plus de Français sont testés.

"C'est ça la réalité de nos hôpitaux, si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici !": le coup de sang d'Olivier Véran face à l'Assemblée nationale pic.twitter.com/XmKJrDC8Xx — BFMTV (@BFMTV) November 4, 2020

Si vous souhaitez obtenir des chiffres quotidiens concernant l’épidémie, vous avez bien sûr l’application Tous Anti Covid qui vous permet également de récupérer une attestation de déplacement qui est obligatoire si vous sortez de chez vous. Même si vous souhaitez seulement promener votre chien ou faire une petite promenade, vous aurez besoin de ce document.

Les chiffres clés pour le coronavirus

Pour envisager un déconfinement le 1er décembre, il faut que les chiffres soient positifs, car, si la propagation du virus n’a pas chuté, il y a de grandes chances pour que le confinement soit prolongé et ce seront alors les vacances de Noël qui seront clairement mises de côté. Il est toutefois préférable de ne pas penser au pire. Il y a donc selon l’application plus de 40 000 nouveaux cas, 4000 environ sont en réanimation et ce chiffre est clairement inquiétant. La tension dans ces services est de 80.7 %, la France a pratiquement atteint ses limites, c’est aussi pour cette raison que le confinement a été mis en place.

🇫🇷 ALERTE INFO – L’état d’urgence sanitaire est bien prolongé au 16 février 2021 suite à un 2ème vote demandé par le gouvernement. Les oppositions avaient réussi à la fixer au 14/12 hier, provoquant la colère d’Olivier #Veran. (LCP) #COVID19 #COVID19france pic.twitter.com/QzyNq1hSfi — Mediavenir (@Mediavenir) November 4, 2020

Il faudra donc attendre la conférence de presse d’Olivier Véran pour savoir si l’épidémie recule ou si elle prend de l’ampleur. Ce serait le scénario le plus dramatique à quelques semaines des fêtes de fin d’année.