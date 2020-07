Composition du gouvernement : après un premier raté, Jean Castex va-t-il fauter ?

Emmanuel Macron a décidé de se séparer d’Édouard Philippe qui a déposé sa démission en fin de semaine dernière. C’est Jean Castex que de nombreux Français ne connaissaient pas qui a été élu à ce poste. Pourtant, les rumeurs annonçaient l’arrivée d’une femme et notamment l’actuelle ministre des Armées. Cela montre que les spéculations doivent toujours être prises avec des pincettes, car elles sont la plupart du temps totalement infondées. Il faudra donc patienter pour découvrir la composition du gouvernement, mais Jean Castex ne doit pas fauter alors que les citoyens sont exaspérés par la situation. Entre les gilets jaunes, les manifestations et le coronavirus, ils ont besoin de penser à autre chose.

Bienvenue à @JeanCastex qui a désormais la responsabilité de conduire le gouvernement. Ensemble, nous tracerons le nouveau chemin que j'ai proposé aux Français. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 3, 2020

Ce sont 20 ministres qui devraient entrer au gouvernement Castex

Plusieurs rumeurs circulent forcément avec notamment l’arrivée de Ségolène Royal qui pourrait s’emparer du ministère de l’Écologie. Elle avait d’ailleurs révélé qu’elle pourrait se présenter aux prochaines élections présidentielles alors qu’une vague verte a envahi la France lors des dernières municipales. En effet, certaines villes comme Lyon ont clairement basculé et ce fut aussi le cas pour Strasbourg. Cela montre que les Français sont peut-être prêts à un changement plus conséquent.

Le président de la République envisage un gouvernement de rassemblement et de mission .

. Selon le Parisien, tous les ministres ne seraient pas menacés, ce serait le cas de Darmanin, Le Maire ou encore Véran et même Blanquer qui serait le chouchou de Brigitte Macron.

Bien sûr, si les ministres changent, c’est aussi le cas pour les secrétaires d’État.

Il faudra par contre attendre quelques jours pour la nomination des secrétaires alors que les ministres seront annoncés d’ici la fin de la journée.

Le projet que j’ai porté en 2017 et sur lequel les Français m’ont élu reste au cœur de ma politique. Mais il doit s’adapter aux bouleversements internationaux et aux crises que nous vivons : un nouveau chemin doit être dessiné. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 5, 2020

Il faut savoir que le planning de Jean Castex est intense pour ce 6 juillet avec notamment la rencontre des présidents du Sénat, mais aussi de l’Assemblée nationale et du CESE. Certains estiment que le nouveau gouvernement pourrait être connu avec certitude à la fin de la journée. Les journalistes n’ont pas eu l’occasion d’accéder à cette mi-journée à la cour de l’Élysée. Comme vous le savez, lorsqu’ils seront appelés, Jean Castex devrait s’exprimer pour partager les différents noms des personnes élues.

⚡🇲🇫CITATION – Le chef de l'État entend être le seul patron… «E.#Macron a décidé de cumuler les 2 postes. Il fera président et 1er ministre en même temps !» un responsable de la majorité. «Le président a la volonté de gouverner lui-même» un proche du PR.https://t.co/eQl4GZBpLm — Brèves de presse (@Brevesdepresse) July 4, 2020

Un nouveau chemin dessiné par Emmanuel Macron

Le président de la République a répété lors de sa dernière allocution qu’il fallait un nouveau chemin et il a également prononcé ces mots au cours des déclarations survenues à la fin de la semaine et au cours du week-end. Les Français s’attendent forcément à un changement de taille et même à de nouvelles têtes. Le chef de l’État a l’intention de proposer de nouveaux talents pour les ministères, certaines personnes pourraient alors être inconnues au bataillon. Si la nomination de Jean Castex ne fait pas l’unanimité, un premier problème de communication a été identifié.

En effet, Emmanuel Macron devrait prendre la parole notamment à la télévision le 14 juillet prochain, mais Jean Castex avait affirmé qu’il partagerait sa politique générale au cours de cette semaine. La réalité est clairement différente puisqu’il devra attendre l’allocution du chef de l’État. Selon une source proche du gouvernement qui a été relayée dans la presse française, le Premier ministre pourrait s’exprimer quelques jours après le discours de Macron. Finalement, ses propos partagés sur TF1 au cours de ce week-end ont été contredits par le président de la République.