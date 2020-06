Christophe Castaner serait responsable, une implication « absolue » selon Mélenchon

C’est lors de son passage sur BFMTV que Mélenchon a décidé d’évoquer le fond de sa pensée. Vous n’avez pas pu manquer les actualités concernant les violences policières. La colère gronde en France et dans le monde entier depuis le décès de George Floyd. Cet Américain de 46 ans aurait perdu la vie à la suite d’une interpellation et il aurait à plusieurs reprises précisé qu’il n’arrivait plus à respirer. Depuis cette journée, les manifestations ont pris de l’ampleur aux USA et même en France depuis quelques jours.

Christophe Castaner est-il réellement responsable ?

Il y a quelques jours, les Français ont manifesté dans la rue alors que le mouvement avait été interdit. De nombreuses vidéos ont pu circuler sur la toile et des débordements ont également eu lieu. En effet, des affrontements avec les forces de l’ordre ont été identifiés et des images ne cessent de circuler sur le Web. Jean-Luc Mélenchon a donc été questionné à ce sujet sur la chaîne dédiée à l’information au cours du week-end et il est formel.

Christophe Castaner est donc mis en cause puisqu’il aurait dû réagir selon lui dès le début .

. Il estime que la situation aurait été totalement différente si le ministre de l’Intérieur avait opté pour une autre technique en reconnaissant les violences policières.

Mélenchon va même un peu plus loin en estimant que la responsabilité de Castaner est « totale ».

Il estime qu’il est à la tête de la pyramide et il doit impérativement agir en fonction des situations. Selon Mélenchon, « il a laissé aller à chaque étape en défendant tous les abus ». Sur les réseaux sociaux, les violences policières sont au coeur de toutes les discussions.

Les violences policières ne reflètent pas la France

Que ce soit dans notre pays ou à l’étranger, toutes les célébrités ont évoqué ces violences policières contre toutes les populations. Via les réseaux sociaux, elles ont tenté de lever la voix pour être entendues par les forces politiques. Dans ce secteur, les critiques sont aussi nombreuses, mais pour Jean-Luc Mélenchon, les violences policières ne reflètent pas la France comme il a pu le préciser au cours du week-end. Alors que le gouvernement se retrouve au centre de la gestion d’une crise sanitaire, les manifestations semblent être de plus en plus nombreuses. Certains internautes ont même pointé du doigt ces mouvements alors que les rassemblements sont nombreux, les masques ne sont pas forcément utilisés et la distanciation sociale a été reléguée aux oubliettes.

Christophe Castaner a donc pris la parole notamment concernant les profils Facebook qui avaient partagé apparemment des propos contre les forces de l’ordre. Il avait alors précisé comme le mentionne la chaîne dédiée à l’information que ces propos étaient inacceptables et qu’ils portaient atteinte à ces personnes.