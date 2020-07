Christophe Castaner la photo qui scandalise les Français, « elle n’aurait pas dû être prise dans ces conditions »

Christophe Castaner est moqué par la presse de toute la France ces derniers jours. Le ministre de l’intérieur tente pourtant de véhiculer une image forte. En visite dans une entreprise, il est suivi par une équipe de caméras.

Christophe Castaner souhaite alors montrer l’exemple aux français pour le déconfinement du 11 mai. Port du masque, gestes barrières, Christophe Castaner réussit un sans fautes jusqu’à la fin de la visite de l’entreprise. Mais, à la fin de cette visite, tous les efforts de Christophe Castaner sont réduits à néant.

Une photo compromettante fait le tour de la toile

En effet, une photo est prise pour immortaliser la visite du ministre dans l’entreprise. Et pour faire une jolie photo, la vingtaine de personnes présentes enlèvent toutes leurs masques pour faire de beaux sourires. Ils sont même tous serrés les uns aux autres pour rentrer dans le cadre de l’objectif. Alors évidemment même les gestes barrières volent en éclat.

La photo fait le tour d’internet et lui vaut de se faire moquer par la France entière. C’est vraiment dommage d’avoir attendu le dernier moment pour baisser sa garde. Les médias s’en donnent à cœur joie pour fustiger le ministre. Lui qui est si ferme sur les mesures gouvernementales n’est pas capable de les tenir quelques heures. les commentaires vont bon train pour demander à Christophe Castaner que si il est incapable d’appliquer les gestes barrières, que va-t-il se passer lors de la réouverture des écoles ? Des enfants de moins de 10 ans seraient plus capables que lui ?

L’inquiétude est présente autour du 11 mai et de l’évolution de la crise sanitaire en France. Manquer ainsi de rigueur de la part du ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, n’a pas manqué de faire réagir sur la toile. Les internautes crient au scandale en majorité alors que d’autre rient de l’absurdité de la situation.

#EdouardPhilippe #ChristopheCastaner…. Allez envoie encore les forces de l’ordre pour verbaliser…. Lui pendant ce temps il se la cool douce….; Il m’exaspère tous dans ce gouvernement pas un pour rattraper l’autre — Immortality_Dreams (@ImmortalityDre1) May 7, 2020

La maladie des gouvernants : Édicter des règles, ne pas les suivre #Christophecastaner; #PaulAtanganji — Christian BOUGHA (@krisbougha) May 7, 2020

Christophe Castaner manque de civisme ?

L’application des gestes barrières est ce sur quoi repose en majeure partie le déconfinement. Sans les gestes barrières, le virus va se propager comme avant le confinement. Le gouvernement n’a eu de cesse de menacer de repousser la date du déconfinement prévu au 11 mai en faisant appel à la responsabilité et au civisme des français. Et visiblement, Christophe Castaner manque donc de civisme dans cette situation.

Le président de la République l’a confirmé : au vu des résultats sanitaires de ces derniers jours, la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai. C’est une nouvelle étape dans la lutte contre l’épidémie et une bonne nouvelle pour la France & les Français. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 7, 2020

L’entreprise visitée par le ministre de l’intérieur mercredi 6 mai était la société Mortelecque. Une société qui s’emploie à confectionner des masques. Et sur toutes les images du reportage, aucune erreur à déplorer sur les gestes barrières. Absolument tout le monde porte des masques et respecte la distance des une mètre minimum entre deux personnes. Les consignes ont été reçues par tout le monde et sont appliquées à la lettre. Qu’est-ce qui a bien pu leur passer par la tête pour arrêter de respecter les consignes au dernier moment ?

Les gestes barrières sont la base de la réussite du déconfinement

Selon le 20minutes, les proches du ministre de l’intérieur ont déclaré regretter ce faux pas. Et heureusement ! Sinon voilà encore un message bien contradictoire que le gouvernement français envoie à la population. Et malgré les excuses, le mal est fait. La photo va faire le tour de la toile pendant encore plusieurs semaines et ne risque pas d’être oubliée par les français.

Nous sommes tous conscients que le déconfinement nous expose à des risques pour notre santé. Mais notre liberté de mouvement dépendra en grande partie de la vitesse de circulation du virus sur le territoire. Une vitesse qui n’a pu être ralentie que pas les mesures de confinement qui auront duré presque deux mois entiers. Et la maîtrise de la vitesse de circulation du virus, lors du déconfinement, ne peut s’effectuer que grâce au respect scrupuleux des gestes barrières.

Ici, à Annœullin, la société Mortelecque, spécialisée dans les filtres, a reconverti sa production pour fabriquer des masques en tissu.

Une mobilisation exemplaire qui permet notamment de fournir le ministère de l’Intérieur.https://t.co/xTvBNRbbAo — Christophe Castaner (@CCastaner) May 6, 2020

Les gestes barrières sauvent des vies

Ces gestes barrières sont composés de plusieurs éléments simples qu’il faut intégrer comme des habitudes sur le long terme. Car le virus ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il faut donc se laver régulièrement les mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique tout d’abord. Porter un masque dans les lieux confinés est fortement conseillé. Dans les transports en commun le port du masque sera obligatoire.

Ensuite, une distance physique entre les personnes doit être observée. La distance minimale est d’un mètre mais pour d’autre pays elle peut aller jusqu’à quatre mètres. Enfin, il faut aussi être vigilant en rentrant chez soi. Comme par exemple laisser ses chaussures à l’entrée et mettre à laver son masque (si il est en tissu réutilisable) et ses vêtements. À la suite de quoi il faut immédiatement se laver les mains. De plus, il faut au maximum éviter de se toucher le visage. Car c’est par les muqueuses que le virus s’infiltre dans notre corps. Ainsi, à cause de mains non lavées, nous pouvons faire entrer le virus par nos yeux, notre nez ou notre bouche.

Le #déconfinement aura lieu pas à pas, avec des marches que nous espérons franchir toutes les trois semaines : nous pourrons peut-être parfois rester plus longtemps que prévu sur la même marche, ou redescendre une marche si nécessaire. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 4, 2020

Nous allons tous devoir faire preuve de civisme dans les mois à venir pour éviter que la crise sanitaire ne s’aggrave. Et surtout, rester plus concentrés que Christophe Castaner lorsque nous les appliquons.