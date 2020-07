Cérémonie du 14 juillet : vidéo d’un incident, Emmanuel Macron a été visé !

La cérémonie du 14 juillet était totalement allégée cette année puisqu’elle a duré un peu plus d’une heure. Les hommes militaires ont été rendus, mais le défilé sur les Champs Élysées n’avait pas lieu. Emmanuel Macron était présent avec notamment son nouveau gouvernement présidé par Jean Castex. Le président de la République était présent avec son épouse Brigitte Macron et il a salué toutes les personnes présentes en respectant bien sûr les gestes barrières. Il y a toutefois eu un incident que les caméras ont pu capter.

Que s’est-il passé lors de la cérémonie du 14 juillet ?

Si vous n’avez pas regardé cette cérémonie, sachez que le blog de Morandi a pu découvrir qu’un incident s’était produit. Il était aux alentours de 11h36 lorsque des ballons ont été aperçus dans le ciel. Cela n’était pas anodin puisqu’ils transportaient une banderole qui visait forcément Emmanuel Macron. Apparemment, ils auraient été lancés depuis un immeuble à proximité de la place de la Concorde, où la cérémonie du 14 juillet avait lieu.

La banderole avait deux faces comme peuvent le montrer les photos, l’une notait que l’économie nous coûte la vie .

. La seconde était un peu plus violente : « derrière les hommages, Macron asphyxie l’hôpital ».

C’est pendant la Marseillaise que les ballons ont pu être identifiés comme le montre un tweet du site Actu Paris.

Rapidement, l’information a fait le tour du Web, c’est aussi le cas pour les vidéos et les photos. Désormais, le président de la République est attendu pour une interview qui devrait durer 45 minutes environ. L’entretien est présidé par Léa Salamé et Gilles Boulot, le but est simple : faire un bilan de cette première moitié du mandat. Certains Français espèrent que des mesures fortes seront annoncées. Il pourrait alors s’exprimer sur divers sujets avec notamment au premier plan la crise économique qui se profile à l’horizon. Alors que de nombreux pays sont frappés par une petite seconde vague, la France semble pour l’instant épargnée, mais un confinement local n’est pas mis de côté selon Jean Castex. Ce dernier avait notamment précisé qu’un plan était prêt si la situation le demandait.

⚠️Cérémonie du #14juillet une banderole accrochée à des ballons avec les messages "L'économie nous coûte la vie" et "derrière les hommages Macron asphyxie l'hôpital" c'est envolée ➡️Manif au départ de République à 14h Via @CerveauxNon #soignants #SegurDeLaSante #GiletsJaunes pic.twitter.com/fUmHEoIrs5 — Impact – média militant (@Impact_militant) July 14, 2020

La traditionnelle interview d’Emmanuel Macron

Depuis son arrivée au pouvoir, il a jonglé avec une multitude d’allocutions notamment pendant le confinement. Les Français attendaient ce rendez-vous avec la plus grande angoisse surtout lorsqu’il a annoncé le prolongement de ce confinement. La dernière intervention à la télévision a été violemment critiquée, car certains ont estimé qu’il n’avait absolument rien dit. Dans la presse régionale, il y a quelques jours, il a tout de même eu des propos très forts notamment pour le confinement général. Ce dernier n’est pas exclu, car Emmanuel Macron part du principe que nous ne connaissons pas tout sur le coronavirus.

Si vous souhaitez suivre l’interview du président de la République, sachez qu’elle est proposée sur toutes les chaînes d’informations dès 13h10 selon les annonces relayées sur le Web. Si certains attendent des révélations, d’autres estiment que le chef de l’État proposera seulement un bilan qui n’aura pas un grand intérêt. Dans tous les cas, la rentrée sera comme il avait pu le préciser très difficile. Pour l’instant, les Français se focalisent sur les vacances d’été, mais ils ne doivent pas baisser leur vigilance. En effet, certains spécialistes estiment que la distanciation sociale n’est pas aussi bien respectée. Il faut alors impérativement suivre tous les gestes barrières.