Balance ton post ! Le futur chroniqueur de Cyril Hanouna a passé 3 ans à… l’Elysée !

On ne compte plus les politiciens qui se sont essayés à la télévision. Roselyne Bachelot, Raquel Garrido… Les deux univers ne sont finalement pas si éloignés.

Dans les deux cas, il va s’agir de s’exposer publiquement. Les petites phrases et intonations seront soigneusement décortiquées. Une nouvelle personnalité politique a décidé de s’essayer au petit écran.

Gaspard Gantzer, ancien conseiller en communication de François Hollande, sera en effet dès la rentrée prochaine l’un des nouveaux chroniqueurs de l’émission Balance ton post !, présentée tous les jours à 17h45 par Cyril Hanouna sur C8.

Dans ce programme d’actualité où les débats virent souvent à la vive confrontation, l’ancien socialiste sera notamment amené à côtoyer le journaliste Eric Naulleau ou l’ancienne porte-parole des Républicains Laurence Sailliet.

🚨 On souhaite la bienvenue à @gaspardgantzer, ancien conseiller communication à la présidence de la République auprès de François Hollande, dans l'équipe de #BalanceTonPost pic.twitter.com/GSGBG3z51k — Balance Ton Post (@BalanceTonPost) July 16, 2020

Un parcours atypique

L’arrivée de Gaspard Gantzer dans le programme a été annoncée sur le compte Twitter de l’émission, ce jeudi 16 juillet en fin d’après-midi. « On souhaite la bienvenue à @gaspardgantzer, ancien conseiller communication à la présidence de la République auprès de François Hollande, dans l’équipe de #BalanceTonPost ».

Parmi les autres nouveaux chroniqueurs de l’émission, citons également le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles Geoffroy Lejeune ainsi que la journaliste et militante antiraciste Rokhaya Diallo.

Cette nouvelle étape dans la carrière de Gaspard Gantzer n’est finalement pas si étonnante. L’homme politique a souvent déjoué les attentes, n’étant jamais là où l’on s’attendait qu’il soit. En 2017, il quitte le Parti Socialiste pour rejoindre les rangs de La République en Marche. Lors des élections législatives, alors parachuté en Île-et-Vilaine, il renonce à sa candidature. Par la suite, il va créer le mouvement « Parisiens, Parisiennes ». Lors des récentes élections municipales, il a apporté son soutien à Agnès Buzyn, en tant que tête de liste dans le sixième arrondissement de Paris.

Proche d’Agnès Buzyn

Gaspard Gantzer entretient donc de très bonnes relations avec l’ancienne ministre de la Santé, qu’il a massivement soutenu dans sa campagne pour les municipales à Paris, malgré des sondages qui étaient clairement défavorables. À noter que le politicien avait, au départ, refusé de faire alliance avec Benjamin Griveaux lorsque ce dernier était encore dans la course à la mairie de Paris. Avec Agnès Buzyn, il a réussi à développer une relation de confiance et est même devenu, pendant l’entre-deux tours, son porte-parole.

Interrogé par nos confrères du Parisien, Gaspard Gantzer a justifié son nouveau choix de carrière : « J’ai décidé de prendre du champ vis-à-vis de la politique partisane et surtout de reprendre ma liberté et mon indépendance ». Désormais, l’ancien socialiste vogue vers de nouveaux horizons et compte « se concentrer sur (son) activité d’enseignant à Sciences Po et HEC et participer au débat public d’une autre manière, dans les médias ». Nul doute que ce nouveau tournant dans son parcours sera attentivement scruté.