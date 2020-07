Autoroutes gratuites cet été : le gouvernement interpellé, une réponse vraiment très très décevante !

Si vous partez du nord de la France et que vous souhaitez rejoindre le sud, vous devrez prévoir une somme considérable à cause des péages.

Cette dépense s’ajoute forcément à celle du carburant et vous avez déjà amputé votre budget pour les vacances d’été.

Vous devez donc envisager de prendre les nationales pour réduire les coûts, mais le temps de déplacement sera forcément plus long.

Un élu a donc décidé en parallèle de Carole Delga de demander au gouvernement de rendre les autoroutes gratuites cet été.

Les concessionnaires visés par une pétition

Sur son compte Twitter, Dupont Aignan a décidé de relayer une pétition notamment pour que les Français puissent partager leur envie de rendre les autoroutes gratuites cet été. Comme les foyers ont été impactés à cause de l’épidémie, les caisses ne sont pas forcément celles escomptées et les vacances seront peut-être moins réjouissantes à cause des budgets. Si vous pouviez économiser de l’argent grâce à la gratuité des péages, vous pourriez sans doute utiliser ce montant pour des loisirs supplémentaires.

#GrandMatinSudRadio / Les concessionnaires d'autoroutes ont accumulé des milliards d'€ de profits grâce aux autoroutes payées par le contribuable. Cet été, rendons les péages gratuits pour soutenir le tourisme et aider les Français !

Signez la pétition ➡️ https://t.co/YnB9WYElvk pic.twitter.com/HvUXyIEqx4 — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) May 25, 2020

Dupont Aignan relaye sur les réseaux sociaux une pétition notamment pour demander aux concessionnaires d’autoroutes d’envisager cette gratuité .

. Il précise qu’ils ont gagné de l’argent grâce aux péages, car certains sont plus onéreux que d’autres et les autoroutes gratuites sont peu nombreuses sauf en Alsace.

Il demande donc aux concessionnaires de rendre les autoroutes gratuites cet été notamment pour aider les Français et le secteur du tourisme.

En effet, si vous devez dépenser près de 100 euros pour les péages et si les autoroutes ne sont pas payantes au cours des vacances d’été, vous pourriez envisager un dîner au restaurant pour toute la famille, quelques achats supplémentaires ou encore des loisirs. Ce sont alors les professionnels du tourisme qui sont bénéficiaires.

Jean-Baptiste Djebbari n’est pas aussi enthousiaste

Il y a quelques jours, Carole Delga avait également mentionné cette volonté de rendre les péages gratuits toujours pour cette question d’améliorer le pouvoir d’achat des Français et pour favoriser le tourisme. Toutefois, elle avait eu une réponse alors qu’il participait à une interview sur BFMTV. Il précisait que cette « position politique qui sur le plan pratique et contractuel est assez inopérante. Selon France 3 Régions, la société Vinci a été contactée, mais elle ne souhaite pas partager une déclaration concernant la gratuité des autoroutes pour cet été. Elle a seulement précisé que le ministère des Transports devait déterminer le prix des péages.

« Faire de la politique », M. Djebbari, c’est s’occuper des gens ! C’est pourquoi je demande un acte de solidarité nationale de la part des sociétés d’#autoroutes pour le #pouvoirdachat des Français et le soutien aux emplois touristiques.pic.twitter.com/bfOUT5W37F — Carole Delga (@CaroleDelga) May 19, 2020

Au vu des propos relayés par le journal, ce serait donc le gouvernement qui serait le plus enclin à répondre à cette question concernant la gratuité des autoroutes pendant les vacances d’été. Le secrétaire d’État aux transports estime que les sociétés qui s’occupent des autoroutes ont également subi des pertes qui seraient de l’ordre de 80 %, les contrats ne sont pas non plus gérés par l’Etat.

Certains Français aimeraient sans doute que les péages soient totalement gratuits, car de nombreuses portions sont onéreuses. Vous devez par exemple prévoir près de 60 euros si vous souhaitez partir de Paris pour rejoindre Marseille. Votre voyage vous coûtera alors 120 euros, cette somme pourrait être utilisée à bon escient pour d’autres loisirs. Généralement, pour des trajets aussi longs, la dépense est pratiquement la même, il faut compter aux alentours de 100 euros pour l’aller-retour et le carburant vient alourdir finalement la note.

Dans certains cas de figure, il faut envisager près de 300 euros avec le carburant et les péages pour l’ensemble du trajet déjà aux vacances d’été. Finalement, si vous regardez le tarif d’une semaine dans un camping français, vous pourrez constater que la somme est pratiquement la même. En supprimant les péages ainsi que le carburant comme le diesel ou l’essence, vous seriez en mesure de profiter d’une semaine supplémentaire pour vos congés, cela dépendra toutefois de l’établissement.

Au vu de la réponse qui peut être décevante du secrétaire d’État, il y a de grandes chances pour que les péages au cours de l’été 2020 soient toujours payants. Il faudra alors envisager quelques économies ou opter pour un autre itinéraire en passant par les routes nationales.