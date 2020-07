Autoroutes à 110 km/h : les Français disent non, mais Emmanuel Macron est-il favorable ?

Il y a quelques années, les routes dans certaines villes ont pu passer de 90 à 80 km/h, mais les Français avaient largement partagé leur mécontentement. Ils voulaient absolument que cette mesure soit effacée, car la perte des 10 km/h n’était pas compréhensible. Le gouvernement avait maintenu cette volonté, les Français ont donc eu peur avec cette histoire consacrée à des autoroutes à 110 km/h. Ces dernières ne devraient pas voir le jour au vu des déclarations du président de la République.

La Convention Climat vote en faveur d’une telle limitation

Bien sûr, les adeptes du climat et de l’écologie estiment qu’il faut impérativement baisser les limitations, cela permet notamment de réduire les gaz à effet de serre. La pollution est importante, les pics sont problématiques et les écologistes estiment que le réchauffement climatique est bel et bien présent en France et sur l’ensemble de la planète. Avec le confinement, la volonté des Français a clairement évolué puisqu’ils ont décidé de partir en vacances en pleine nature et ils veulent forcément respirer. De ce fait, les Verts ont pu profiter de cette tendance notamment pour s’installer dans certaines villes. Au vu de ces élections, il n’aurait pas été surprenant que le président décide d’accepter cette requête.

Emmanuel Macron a révélé que les autoroutes à 100 km/h, ce n’était pas envisageable pour le moment .

. Il ne veut sans doute pas écoper d’une autre polémique alors qu’il sort d’une crise sanitaire et le mouvement des gilets jaunes a été très intense.

La Convention Climat ne mentionne pas seulement cette réduction, car ce sont 149 propositions qui ont été envisagées.

Dans un sondage proposé pour France Info et Le Figaro, les Français ont partagé leur avis.

Plus de 70 % des personnes sondées ont estimé qu’elles ne voulaient pas de cette nouvelle limitation pour la vitesse sur les autoroutes. Jamais la transition écologique ne doit se faire au détriment des communes, des régions qui sont les plus enclavées, c’est pour cela que je crois qu’il faut reporter le débat sur les 110km/h.

Il y a donc de grandes chances pour que cette mesure ne voit pas le jour.

Les mesures ne doivent pas stigmatiser les gens

Emmanuel Macron renonce à cette limitation sur les autoroutes à 110 km/h, car il ne veut pas d’une nouvelle polémique. Une telle réduction de vitesse entraînerait forcément de vives réactions en France et cela pourrait alimenter d’autres mouvements sociaux. Lors de ses précédentes déclarations, il a donc spécifié que les mesures ne devaient absolument pas stigmatiser les gens, il ne faut pas les diviser, mais les rassembler. La Convention Climat n’a donc pas su cibler la volonté des Français qui sont ouverts à l’écologie, mais dans certains cas de figure.

Si nous faisons cela, nos concitoyens qui sont dans les territoires les plus enclavés, qui mettent tous les jours 45 minutes, une heure, par les grands axes pour aller travailler, qui en ont besoin pour retrouver leur famille, dont la vie s’organise par ces transports, vont se dire : ‘Leur projet, il n’y a pas de place pour moi, c’est un projet d’urbain, je n’existe pas’. Ce n’est pas la réponse que vous voulez apporter.

Vous avez désormais les raisons qui ont pu motiver le refus du président de la République. Ce dernier selon les rumeurs devraient envisager prochainement un remaniement. Il faut tout de même prendre avec des pincettes ces rumeurs, car elles ne sont pas validées. Il faudra attendre pour savoir si les Verts feront leur entrée au gouvernement. Il pourrait par exemple choisir certains écologistes pour différents postes.

Pour vos futurs déplacements, vous aurez toujours une limitation à 130 km/h sur l’autoroute sauf sur certaines portions où elle est abaissée à 110 km/h. Cela est aussi valable lorsque la visibilité est faible.