Les annonces d’Emmanuel Macron avec la date, l’heure et les chaînes : comment suivre cette allocution si importante ?

Il y a quelques jours, le président de la République a été interviewé par Gilles Boulleau et Anne Sophie Lapix pour TF1 et France 2 dans le cadre de l’instauration du couvre-feu. Aujourd’hui, Emmanuel Macron revient à la télévision, mais, cette fois, il sera sans doute à l’Élysée pour annoncer un éventuel confinement. Ce dernier prendrait effet ce jeudi minuit pour quatre semaines et il serait valable pour toute la France. Les grandes annonces sont donc attendues et plusieurs informations sont à connaître.

Date, heure et chaîne pour l’allocution d’Emmanuel Macron

Vous connaissez déjà la date puisqu’il s’agit du mercredi 28 octobre, Emmanuel Macron sera sans doute à l’Élysée pour parler aux Français avec un dispositif similaire à celui proposé en mars dernier. Bien sûr, son allocution sera retransmise en direct et les Français seront sans doute nombreux devant leur écran de télévision.

Le président de la République parlera à 20 heures, mais la durée de cette allocution ne semble pas connue .

. Plusieurs chaînes ont prévu de retransmettre le discours, vous pourrez le suivre sur TF1, France 2, mais également France Info.

Il y aura bien sûr LCI, BFMTV et TV5 Monde selon quelques informations glanées sur la toile.

Il y a aussi une chaîne YouTube qui propose de découvrir les dernières allocutions d’Emmanuel Macron.

Plusieurs données sont attendues concernant le confinement, le couvre-feu et le télétravail, car il y a de nombreuses questions qui circulent ce matin sur les réseaux sociaux. Les Français sont forcément inquiets à quelques semaines des fêtes de Noël.

Quelles sont les questions qui méritent des réponses ?

Le couvre-feu sera-t-il maintenu, adapté ou beaucoup plus précoce ? En effet, certains annoncent 17 ou 19 heures au lieu des 21 heures. Le confinement sera-t-il généralisé, localisé, en semaine ou seulement pour le week-end ? En effet, les Français veulent savoir si toute la France sera concernée ou si les départements en rouge seront confinés pour une durée de 4 semaines. D’autres évoquent un couvre-feu la semaine avec un confinement le week-end. Le télétravail sera-t-il imposé ? Les entreprises qui peuvent envisager cette option seront forcément invitées à concrétiser ce besoin, mais il pourrait ne pas être imposé.

Toutefois, comme peuvent le rapporter TF1 et BFMTV, une piste semble se dégager et elle concerne le confinement national. Ce dernier serait opérationnel dès jeudi minuit pour une durée de 4 semaines. Il prendrait fin finalement à l’aube de décembre et le gouvernement pourrait espérer que le déconfinement serait favorable aux repas de famille pour Noël. Par contre, il pourrait être moins strict avec l’ouverture des écoles, des entreprises et de certains commerces. Pour les non alimentaires, la question également se pose. Vous en saurez un peu plus sur le sujet ce soir à 20 heures.