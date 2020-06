Allocution d’Emmanuel Macron : panique chez les Français ? Voici les sujets attendus

Lorsque le président de la République prend la parole à la télévision, ce sont pour des annonces fortes et importantes. Ce sera sans doute le cas pour ce dimanche 14 Juin à 20 heures, car généralement ce sont les ministres et Édouard Philippe qui parlent aux Français en fin d’après-midi. Nous pouvons donc nous attendre à des annonces importantes et cette éventualité engendre un vent de panique. Si vous regardez les réseaux sociaux de nombreux internautes ont des craintes et moi, la première. Lorsque j’ai eu vent de cette allocution d’Emmanuel Macron, ma première pensée fut : « Mon Dieu, que va-t-il annoncer ? ».

Emmanuel Macron terminerait l’épisode de la crise sanitaire

Les Français avaient été marqués lors des premières allocutions en Mars dernier puisque le président de la République avait annoncé le confinement de 15 jours puis le report de ce dernier. Ensuite, ce sont les différents ministres comme Olivier Véran et Édouard Philippe qui ont pris la parole dans les médias, mais la troisième phase du déconfinement semble très importante. Elle mérite donc l’allocution d’Emmanuel Macron.

Il y a de grandes chances pour que les dernières annonces soient faites que ce soit pour les frontières, les dernières ouvertures comme les cinémas…

Nous en saurons sans doute un peu plus concernant les restaurants et les cafés en Île-de-France qui sont toujours en orange.

Emmanuel Macron pourrait alors ce dimanche fermer définitivement le chapitre dédié à la crise sanitaire du coronavirus.

Ce n’est toutefois pas la fin de la guerre, car le chef de l’État pourrait ouvrir un nouveau chapitre, celui de la crise économique.

Les sujets attendus lors de l’allocution d’Emmanuel Macron

Comme a pu le mentionner une journaliste de France Télévisions à savoir Caroline Motte, si Emmanuel Macron programme une allocution ce dimanche à 20 heures, c’est pour mettre un terme à cette étape si importante. Il y a trois mois, les Français étaient plongés dans le confinement, c’est donc l’heure d’envisager la suite pour booster l’économie. Les sujets attendus sont donc simples à savoir l’organisation des vacances d’été avec notamment l’ouverture des frontières. Une date possible circule à savoir le 15 Juin, mais ce n’est pas une certitude.

Vendredi selon la journaliste, une réunion avec le Conseil scientifique aura lieu, elle devrait déterminer le thème de l’allocution d’Emmanuel Macron. Il pourrait aussi évoquer l’ouverture totale des restaurants dans tous les départements, dont ceux de Paris qui proposent pour l’instant des terrasses. D’autres thèmes sont aussi attendus concernant les rassemblements, les festivals, les cinémas… Si certaines salles pouvaient ouvrir le 22 Juin comme les cinémas, il y a une grande incertitude pour les festivités organisées dans les nombreuses villes. Par exemple, les kermesses ainsi que les foires avec les parcs d’attractions pourront-elles accueillir les Français ?

Emmanuel Macron pourrait confirmer le recul du coronavirus en France, mais il rappellera sans doute que les gestes barrières et la distanciation sociale sont primordiaux pour éviter une seconde vague de l’épidémie. Cette dernière ne devrait pas avoir lieu selon les différentes informations glanées sur la toile. Finalement, Emmanuel Macron pourrait indirectement dire aux Français que nous pourrons enfin passer à autre chose sans forcément baisser notre garde, car le virus est toujours là, mais nous pourrions avoir d’autres centres de préoccupation comme le travail et l’économie de la France. Bien sûr, le chef de l’État pourrait également évoquer les violences policières ainsi que toutes les manifestations proposées en France et notamment à Paris.

🔴 FLASH – #EmmanuelMacron va s'adresser aux Français ce dimanche

Qu'en attendez-vous? 🤔https://t.co/Lsg79z9efI — Le Figaro (@Le_Figaro) June 10, 2020

Nous vous donnons rendez-vous dimanche 14 Juin à 20 heures pour suivre sur notre site le Live dédié à l’allocution d’Emmanuel Macron.