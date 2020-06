Allocution d’Emmanuel Macron : les sujets qu’il va aborder ce soir à 20h

Depuis le déconfinement, le chef de l’Etat est resté très discret et les français ont davantage pu voir Edouard Philippe qu’Emmanuel Macron en personne. Le président fait de nouveau son retour sur nos écrans en prenant la parole ce soir, à 20h, depuis l’Elysée.

Allocution d’Emmanuel Macron : de quoi va-t-il parler ?

Si des rumeurs circulaient autour de sa démission en vue d’un nouveau quinquennat anticipé, ce ne sera pas le sujet abordé ce soir. Il sera question de déconfinement et des prochaines mesures. Emmanuel Macron va donc revenir sur ce premier mois de déconfinement et proposer aux français les nouvelles règles à l’aube de la troisième phase.

Mais cette allocution sert également un objectif de taille : redorer l’image publique d’Emmanuel Macron. Selon une source macroniste de premier cercle, cette prise de parole est un moyen pour le Président de remonter dans l’opinion. Ces derniers temps, les français lui avaient préféré Edouard Philippe qui semblait être l’homme de la situation.

Le chef de l’Etat va donc parler du déconfinement et de la crise sanitaire, mais un débat virulent est toujours en cours concernant les violences policières. Emmanuel Macron va donc surement adresser une parole à ce sujet car il est compliqué de faire comme si de rien n’était.

Allocution d’Emmanuel Macron : les sujets que le Président va aborder

Nous vous présentons en détail tous les sujets que notre Président est susceptible d’aborder ce soir.

Le déconfinement et la crise sanitaire en France

Difficile d’imaginer un discours d’Emmanuel Macron sans bilan du premier mois de déconfinement. Il va sans doute exposer les premiers résultats aux français et annoncer des accélérations. Tous les voyants semblent au vert pour ce premier mois de déconfinement qui paraît plus positif. Un peu de bonnes nouvelles ne feraient pas de mal aux français en ces temps de crise sanitaire !

La réouverture totale de tous les restaurants français

La réouverture des cafés, hôtels et restaurants signe le retour des jours heureux ! Nul doute que les Français seront là pour retrouver cette part de l’esprit français, de notre culture et de notre art de vivre. En ces temps difficiles, l'État continuera à soutenir ce secteur. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 2, 2020

La réouverture totale des restaurants d’Ile-de-France devrait faire l’objet d’un sujet plus détaillé. Les restaurateurs parisiens dépendent totalement du temps qu’il fait et il faut dire qu’il n’a pas été très clément depuis la remise en service des terrasses. Les restaurateurs sont nombreux à réclamer cette mesure et beaucoup d’entre eux ont peur de ne pas tenir si leurs établissements ne peuvent rouvrir à nouveau.

Faciliter le retour à l’école

Les directeurs et directrices d’école réalisent un travail remarquable.

Leur dévouement pendant le confinement a permis d’assurer un suivi de la grande majorité des enfants.

Leur situation mérite un appui renforcé. Nous y travaillons pour la rentrée prochaine et au-delà: https://t.co/kcDIn6WKAY — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) June 9, 2020

De plus, Jean-Michel Blanquer avait exprimé son désir d’assouplir les règles de l’école pour accélérer le retour à la normale. Beaucoup de membres du personnel scolaires espèrent un relâchement des mesures sanitaires car la situation est difficilement gérable.

Un point sur le débat des violences policières

Les violences policières sont un sujet d’actualités inévitables. Entre les dernières déclarations de Christophe Castaner et les manifestations, Emmanuel Macron ne peut pas passer à côté. On ne sait cependant pas ce qu’il souhaite dire et ce qu’il prévoit pour apaiser les tensions… Selon certains avis, on frôlerait une crise économique et une crise sociale, en plus de la crise sanitaire en cours.

Il n'y a pas de police violente, il n'y a pas de police raciste, il peut y avoir des femmes et des hommes qui commettent des fautes et qui doivent être sanctionnés mais je n'accepterai jamais les amalgames qui salissent l'ensemble des forces de l'ordre. pic.twitter.com/topnjry368 — Christophe Castaner (@CCastaner) June 9, 2020

Remonter dans l’opinion, un enjeu de taille

Depuis quelques temps, ce n’est pas Emmanuel Macron qui est au cœur de l’actualité politique mais bien son Premier Ministre, Edouard Philippe. On le voit d’ailleurs avec les derniers sondages.

39% des français se disent satisfaits du Président de la République en mai, contre 42% en avril. Edouard Philippe obtient quant à lui 46% d’avis favorables en mai contre 44% en avril.

Emmanuel Macron a donc tout intérêt à améliorer son image auprès des citoyens français. « Le président se rend compte que c’est Edouard Philippe qui sort renforcé de cette séquence alors qu’il n’a été qu’un ‘exécutant' », a d’ailleurs expliqué un macroniste du premier cercle.

La fin du quinquennat va-t-elle être abordée ?

Certains français aimeraient que le Président se prononce sur les priorités et mesures phares de la dernière partie du quinquennat. Cependant, il n’est sans donc pas prévu qu’Emmanuel Macron parle de ce sujet car il souhaite reprendre la parole au début de mois de juillet. Il faudra donc attendre cette période avant de connaître la dernière partie du plan stratégique du Gouvernement d’Emmanuel Macron.

Rendez-vous ce soir à 20h pour cette prise de parole très attendue de la part du Président de la République !