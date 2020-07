Allocution d’Emmanuel Macron du 14 juillet : premier couac avec Jean Castex

Vous le savez sans doute, Édouard Philippe a été remercié et il a été remplacé par Jean Castex. Il est donc le nouveau Premier ministre et il a déjà multiplié les déclarations notamment à la télévision. Les Français attendent beaucoup de cet homme politique alors qu’ils appréciaient tout de même le nouveau maire du Havre. Certains auraient clairement préféré qu’il reste dans ce gouvernement, mais le chef de l’État en a décidé autrement. Il souhaite se focaliser sur l’avenir pour se concentrer sur cette crise économique. Jean Castex serait alors l’homme de la situation.

Je tiens à remercier @EPhilippe_LH pour son engagement et son action pendant ces trois années. Lui et son gouvernement peuvent être fiers du travail accompli. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 3, 2020

Emmanuel Macron contredit Jean Castex

L’actuel Premier ministre vient à peine de prendre ses fonctions qu’il y a déjà un petit couac. Cela montre que la communication au sein du gouvernement n’est pas forcément celle escomptée. Cette image renvoyée aux Français n’est pas non plus positive. Sur le plateau de TF1, Jean Castex avait précisé que son discours concernant la politique générale serait proposé au milieu de la semaine. La réalité semble être tout à fait différente puisqu’il devra en réalité attendre l’allocution d’Emmanuel Macron du 14 juillet. Il pourra ensuite s’exprimer quelques jours plus tard. L’annonce faite sur la chaîne principale n’a plus lieu d’être au vu des propos du président de la République.

Le projet que j’ai porté en 2017 et sur lequel les Français m’ont élu reste au cœur de ma politique. Mais il doit s’adapter aux bouleversements internationaux et aux crises que nous vivons : un nouveau chemin doit être dessiné. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 5, 2020

Selon le Parisien qui partage une source proche du gouvernement, Emmanuel Macron parlera le 14 juillet sans doute à la télévision .

. Il avait annoncé cette prise de parole lors de sa dernière allocution qui avait été largement critiquée et surtout très brève.

Il a l’intention de dessiner un nouveau chemin alors que le pays a été profondément marqué par cette crise sanitaire sans précédent.

Il a été précisé que la déclaration du Premier ministre suivra quelques jours plus tard.

Il faudra sans doute attendre les déclarations du chef de l’État ou de Jean Castex pour obtenir la date précise de son intervention, mais elle ne devrait pas être proposée au milieu de la semaine comme il avait pu le préciser.

Bienvenue à @JeanCastex qui a désormais la responsabilité de conduire le gouvernement. Ensemble, nous tracerons le nouveau chemin que j'ai proposé aux Français. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 3, 2020

Quels seront les thèmes de cette allocution du 14 juillet ?

Alors que la fête nationale devrait être bouleversée à cause de la crise sanitaire, Emmanuel Macron prendra la parole pour évoquer les priorités. Parmi ces dernières, il a bien sûr la relance de l’économie française, Jean Castex serait alors envoyé au front pour tenter de trouver des solutions. La protection sociale et celle de l’environnement seraient également au programme tout en créant un ordre républicain décrit comme juste. Emmanuel Macron pourrait aussi évoquer la défense de la souveraineté européenne. Ses dernières déclarations dans la presse n’ont pas été très rassurantes notamment pour le confinement. Il a estimé que le gouvernement se préparait à toutes les situations et un reconfinement ne peut pas être exclu.

Emmanuel Macron devrait proposer un nouveau gouvernement après avoir interrogé de nombreuses personnes à ce sujet. En effet, le chef de l’État ne peut pas être au coeur d’une polémique, tous les profils auraient donc été étudiés de A à Z afin d’éviter un drame. Le gouvernement traverse une période difficile, il espère sans doute que la sérénité sera au rendez-vous au cours de ces vacances d’été puisque la suite sera particulièrement importante. Dans tous les cas, Emmanuel Macron devrait être entouré d’une vingtaine de ministres, mais il souhaite surtout miser sur de nouveaux talents.