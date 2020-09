Zahia passionne les abonnés avec cette robe tellement courte ! Voici les photos !

Le planning de Zahia semble bien rempli que ce soit au niveau des réseaux sociaux ou encore des ses collaborations. Vous avez sans doute été nombreux à être totalement surpris par l’annonce partagée par Bilal Hassani. Le chanteur qui a aussi participé à l’Eurovision a révélé que Zahia se retrouvait sur son album. En effet, la jeune femme a réalisé un featuring que vous pourrez retrouver dans les bacs le 6 novembre prochain.

Une nouvelle corde à son arc, Zahia est chanteuse

Vous avez surtout pu la découvrir dans le monde de la mode puisque Zahia est une véritable passionnée pour les étoffes. D’ailleurs, via son compte Instagram, vous ne pourrez pas manquer les tenues sympathiques, et même réjouissantes pour les yeux. Toutefois, cette femme d’affaires redoutable qui a obtenu de nombreuses collaborations se lance en partie dans le monde de la chanson. En effet, le 6 novembre prochain, le jeune homme proposera son album Contre Soirée et vous aurez même un featuring avec Zahia.

Les fans ont été quelque peu déçus après cette annonce, car ils espéraient forcément des collaborations haut de gamme.

Si certains attendaient Bilal avec Aya ou encore Simane et même Angèle, ils ont été surpris de découvrir que le premier titre était chanté avec Zahia.

Il faudra donc attendre pour savoir si la jeune femme peut combler toutes les attentes, mais les réactions sur Twitter ne sont pas très réjouissantes.

Par contre, le compte Instagram de Zahia passionne toujours autant les femmes et les hommes grâce à des clichés sympathiques à regarder.

Zahia a l’art de mettre en valeur son corps

Via des clichés très sympathiques, Zahia montre que sa silhouette est sympathique et elle n’hésite pas à la mettre en valeur. La dernière salve de photos est assez spécifique puisque vous avez un buste largement dévoilé avec une tenue accompagnée d’un foulard dans les cheveux et d’un minuscule tablier. Vous avez donc une vue plongeante pour le haut de son corps et son postérieur se découvre également pour le plus grand bonheur des fans.

De nombreux clichés sont proposés pour cette adepte de la mode qui semble être en mesure de porter toutes les tenues. Zahia Dehar fait donc l’unanimité auprès de ses fans et il n’en fallait pas plus pour que son compte Instagram s’embrase avec ces photos très osées. Ce n’est pas la première fois que la jeune femme s’illustre dans un tel registre, mais les internautes sont toujours heureux de la découvrir dans son plus simple appareil.