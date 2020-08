William et Kate : un week-end chez la reine avant la rentrée des classes !

Les vacances sont finies et comme des millions de petits anglais, le prince George et la princesse Charlotte vont reprendre le chemin de l’école dès mardi. Fini les après-midi à s’ébattre joyeusement dehors, les promenades en vélo avec papa et maman. Il faut reprendre le collier et se remettre au travail. Mais comme tous les parents, Kate et William ont tenu à marquer le dernier weekend des vacances par une surprise pour les petits. Comme tous les autres enfants, ils sont allé voir les grand-parents et aussi leurs arrières grands-parents. Au détail près que papy et mamie et les grands-parents de leur papa vivent dans des châteaux absolument magnifiques entourés de vastes terrains où il fait bon jouer. Ainsi William et Kate ont-ils emmené leurs trois bambins à Balmoral.

Un petit séjour en Ecosse dans les terres favorites d’Elisabeth II

La petite famille s’est mise en route pour aller rejoindre sa majesté ce weekend à Balmoral. C’est la première fois que William et Kate vont revoir la reine depuis le confinement. En effet, Sa Gracieuse Majesté avait été confinée très tôt pour éviter le moindre souci. C’est ainsi que dès le mois de mars la souveraine avait rejoint le château de Windsor, plus petit et plus facile à confiner. Bien entendu, la souveraine avait régulièrement communiqué par visioconférence avec sa famille. Elle n’était pas revenue à Buckingham depuis. Le 4 août la souveraine était allée rejoindre sa résidence d’été où elle adore faire de longues promenades à pied ou à cheval, organiser des barbecues avec son mari, faire la vaisselle, ou encore pécher le saumon. Bref mener une vie simple. Et oublier qu’elle règne sur un empire. En effet, la reine adore vivre au plus près de la nature.

Des retrouvailles en famille

La princesse Eugénie et son mari sont arrivés le 19 août, la famille de Wessex est attendue et Kate et William sont arrivés dès le début du weekend. Par contre, les invités ne pourront pas loger au château. Peu importe William, possède le cottage de Tam Na Ghar qu’il a hérité de sa grand-mère, la Queen Mum. C’est sans doute là qu’ils vont loger, à coté du manoir de Birkhall qui appartient à Charles et à Camilla. Ces derniers sont eux aussi dans les Highlands. Par contre, on ignore si le prince Andrew séjourne à Balmoral. L’encombrant personnage est certes le fils préféré de la reine, mais il est prié de se faire discret. Selon les experts royaux, il est fort peu probable que le duc d’York soit absent, dès lors que ses frères et sœur eux, sont présents.

Un dernier weekend pour les enfants de William et Kate

Si les autres membres de la famille royale peuvent quelque peu prolonger leurs vacances, Kate et William doivent réintégrer Londres pour la rentrée des classes des petits princes, qui aura lieu mardi. Mais ce dernier weekend ne sera pas comme les autres. En effet, pour des raisons de sécurité, les rencontres avec la souveraine ne pourront avoir lieu qu’en extérieur.

Une visite marquée par les précautions sanitaires

Les membres de la famille ne peuvent pas séjourner dans les bâtiments occupés par la monarque. En effet, les consignes sanitaires sont d’autant plus strictes que la reine a 94 ans et son époux en a 99 . Ainsi les équipes sanitaires ont établi une bulle autour de la souveraine pour que celle-ci soit le moins possible exposée au risque de contracter le virus. En effet au vu de l’âge de la souveraine aucun risque ne peut être pris. Malheureusement, la petite famille va devoir écourter la visite et rapidement rentrer à Londres, les deux aînés devant préparer leurs cartables respectifs. Mais nul doute qu’ils reviendront, la reine séjourne en général à Balmoral jusqu’en octobre.