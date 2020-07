Wejdene rejoint les Marseillais vs Le reste du monde ! Les téléspectateurs sont choqués par cette arrivée surprise !

W9 semble décidé à parfaitement réussir sa rentrée avec son programme Les Marseillais vs le reste du monde. La production a en effet mis les petits plats dans les grands. On vous propose aujourd’hui de revenir sur les grandes annonces qui ont été faites jusqu’à présent, les plus folles rumeurs, et enfin la présence surprenante et réjouissante de la chanteuse Wejdene, qui a récemment fait le buzz avec son tube Anissa !

Les retours de candidats emblématiques

Cette saison marque le retour de plusieurs candidats qui s’étaient absentés pour diverses raisons ces derniers mois ou années. On retrouvera avec plaisir l’une des plus grandes stars des Marseillais, Jessica Thivenin, qui avait marqué une pause avec les tournages le temps de sa grossesse, puis après son accouchement pour s’occuper au mieux de Maylone, son petit bébé qui rencontraient certains problèmes de santé (qui semblent heureusement derrière lui aujourd’hui).

La jeune femme sera de retour avec son mari Thibault Garcia, qui est arrivé dans l’aventure quelques jours après elle. Le couple sera notamment en compagnie, dans le clan adverse, de Mélanie Da Cruz, dont ce sera la première émission depuis quatre ans et sa participation à Friends Trip sur NRJ12.

Cette saison marquera également le retour très attendu de l’explosif couple formé par Ricardo et Nehuda qui, depuis leur participation aux Anges de la télé-réalité, sont devenus parents (ils avaient d’ailleurs défrayé la chronique suite à l’hospitalisation de leur fille, blessée lors d’une dispute entre ses deux parents).

Nikola et Laura révèlent le sexe de leur enfant sur le tournage

Enceinte, Laura ne participe pas cette année au cross, contrairement à l’année précédente où elle avait participé à la finale (qu’elle a perdu avec son équipe) aux côtés de son futur mari Nikola. Mais le couple n’est jamais très loin et une surprise a été réservée aux autres candidats.

C’est lors du tournage des Marseillais vs Le reste du monde que les deux amoureux ont révélé le sexe de leur enfant. Si ce ne sera pas une surprise pour les internautes qui savent déjà qu’il s’agit d’un garçon, nous assisterons sans doute malgré tout à un très beau moment de télévision : » Pas besoin d’ajouter de mots à cette vidéo, c’est avec joie et émotion que je vous donne rendez-vous en septembre pour célébrer avec nous cet heureux événement… » a écrit le jeune homme sur ses réseaux sociaux.

Wejdene fait une belle surprise aux candidats

W9 sait comment faire plaisir à la fois aux candidats et aux téléspectateurs. Depuis quelques semaines, vous n’avez pas pu échapper aux phénomènes Wejdene. La jeune fille a sorti son tube Anissa, qui contient la phrase déjà culte (et incorrecte du point de vue de la syntaxe et de la grammaire) : » Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue « .

La nouvelle star a en effet fait une apparition sur le tournage, comme en témoigne les vidéos qui sont sorties sur les réseaux sociales. On la voit notamment faire du playback sur un audio aux côtés de Maeva Ghennam. L’audio en question mélange sa chanson avec une phrase (culte elle aussi) de Maeva, qu’elle a sorti lors d’une précédente aventure.

La chanteuse Wejdene a rejoint Les Marseillais hier sur le tournage de #LMvsMonde5 à Cannes ☀️ pic.twitter.com/maaS0bUnmz — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) July 29, 2020

W9 compte battre de nouveaux records d’audience

Après le succès de la précédente édition des Marseillais vs Le reste du monde et des Marseillais aux Caraïbes (qui ont chacune permis à la chaîne W9 de battre ses propres records d’audience), il semblerait que tout ait été fait pour que les téléspectateurs se retrouvent en masse pour découvrir cette nouvelle saison tant attendue, qui devrait être particulièrement riche en clashs, disputes et fins d’amitié si l’on en croit les rumeurs qui circulent sur les réseau sociaux.

Et W9 pourrait bien parvenir à ses fins tant la promotion est savamment orchestrée, les fuites donnent terriblement envie de découvrir si elles sont réelles ou s’il s’agit de rumeurs infondées. Il faudra encore attendre quelques semaines pour en avoir le coeur net. L’émission devrait en effet commencer le 7 septembre prochain, et rythmer ainsi votre rentrée scolaire. Rendez-vous tous les soir sur W9 dès ce jour-là, donc.