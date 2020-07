Wejdene : le mystère de son âge dévoilé ? La chanteuse serait mineure !

Certains fans n’aiment pas les mystères, ils veulent alors les résoudre au plus vite et ils n’hésitent pas à chercher une multitude d’informations. Wejdene est le dernier phénomène du monde musical puisque vous pouvez retrouver ses vidéos sur YouTube et ce sont plusieurs millions de vues qui ont été enregistrées. Cela montre que la jeune chanteuse a su trouver un public afin de le combler avec notamment le titre Anissa qui passe en boucle sur les radios. Vous aurez aussi l’occasion de la découvrir sur les applications de streaming comme Spotify ou Deezer.

Quel est l’âge de Wejdene ?

C’est la question qui revient le plus souvent, car si certains estiment qu’elle est majeure, d’autres sont convaincus qu’elle est mineure. Finalement, la réponse n’a pas forcément une grande importance puisque vous aimez finalement Wejdene pour sa musique et non son âge, sa morphologie ou encore son style. Il faut également savoir que le succès est présent puisque la jeune chanteuse peut dynamiser sa communauté avec notamment des challenges. Wejdene a donc proposé un défi à tous les fans qui doivent impérativement reproduire une chorégraphie sur son célèbre son à savoir Anissa.

Wejdene n’a pas souhaité évoquer son âge, elle estime que cela ne regarde personne comme elle avait pu le préciser dans les colonnes de Purebreak .

. Certains fans ont décidé de réaliser une vraie chasse à l’information en prenant en compte certains éléments sur Wejdene.

De ce fait, en fonction de ses déclarations et des photos trouvées sur le Web, ils sont convaincus que la chanteuse est mineure.

En effet, il suffit d’un mystère pour que les fans soient immédiatement attirés par cette recherche. De ce fait, ils ont plusieurs éléments en leur possession comme le montre le tweet. Vous avez donc une date, une classe et certains pensent que Wejdene a 16 ans. Bien sûr, les informations sont à prendre avec des pincettes, car vous ne connaissez pas la vérité et la chanteuse ne semble pas prête à confirmer les rumeurs. Dans tous les cas, ce jeu peut amuser les fans qui veulent tout savoir de leur star préférée.

Des doutes sur les rumeurs et la photo

Si certains cherchent impérativement l’âge de la jeune femme, d’autres tentent de démonter toutes les preuves. Le message et la vidéo dévoilés dans le tweet ont donc rapidement été relégués aux oubliettes. Les internautes ont précisé qu’il était difficile de reconnaître Wejdene puisque la qualité n’est pas au rendez-vous. De ce fait, les fans sont toujours au même stade, sans une confirmation officielle de la star et interprète d’Anissa, il sera clairement impossible de savoir si elle a 16 ans ou non. Cela n’entachera pas le talent que certains fans peuvent lui trouver et ils écouteront toujours sa musique.

âge de Wejdene : 16 ans

Voici la photo de classe de Wejdene en 6ème, en 2015. Les 6èmes étaient les 2004 cette année là. Donc Wejdene est une 2004. ( Née le 23 avril je le sais car elle a posté le jour de son anniversaire sur insta) elle a donc 16ans. pic.twitter.com/O16ROzgHgg — desac tiver (@TiverDesac) June 17, 2020

L’âge est souvent un vrai mystère pour les fans, mais également pour les acteurs, les actrices, les chanteurs… Dès qu’une personnalité ne souhaite pas s’exprimer sur ce sujet, il y a de grandes chances pour qu’une chasse s’organise afin de trouver des données pertinentes et fiables. Alors est-ce que Wejdene a 16 ans ? C’est un mystère, seuls ses proches et la chanteuse ont la réponse, il faudra alors patienter pour savoir si elle change d’avis et décide de se confier sur cette donnée qui certes ne regarde personne comme elle a pu le dire dans une interview.