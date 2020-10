Wejdene : La révélation de l’année ! Est-ce que les chiffres de vente de son album confirme ça ?

Wejdene connait désormais les chiffres de son 1er album album 16. Portée par le buzz énorme sur les réseaux avec Anissa, la jeune chanteuse comptabilise 17 097 ventes (9 891 en stream, 6 998 en physique, 208 en téléchargement). C’est plutôt un bon résultat pour une première !

Il faut dire que ce vendredi 25 septembre restera à jamais gravé dans la mémoire des nombreux fans de la chanteuse Wejdene. En effet, la jeune femme aura réussi à réaliser une ascension fulgurante en tout juste quelques mois où elle aura réussi à prendre la première place dans les ventes d’albums alors qu’elle était inconnue au bataillon avant le confinement !

Wejdene : elle parle de son album sur les réseaux sociaux… et devient numéro un !

Bien que la très jeune chanteuse de 16 ans a passé ces dernières semaines à parler de son album qui est sorti aujourd’hui à minuit sur toutes les plateformes de streaming, elle ne s’attendait sans doute pas à un succès aussi détonnant. En effet, on imagine que la surprise a été de taille pour Wejdene quand elle a découvert que son album était d’ores et déjà numéro un des ventes sur Apple Music avant même que celui-ci ne soit disponible à la vente ! Elle a d’ailleurs partagé sa surprise dans sa story Instagram hier soir devant toute sa communauté.

Mais à quoi peut-on s’attendre sur ce premier album de la chanteuse ? Va-t-on enfin en apprendre un peu plus sur la chanteuse où souhaite-t-elle conserver une certaine part de mystère autour de son personnage ? A-t-elle finalement réussi à faire un featuring avec la chanteuse Aya Nakamura comme beaucoup de fans le pensent ? Nous avons en effet vu les deux femmes dans un post Instagram ensemble ces derniers jours : une collaboration ensemble ferait sans aucun doute l’effet d’une bombe !

Wejdene : nous avons écouté son premier album 16 !

C’est donc à minuit que les plus grands fans de Wejdene ont eu la chance d’écouter le premier album de la chanteuse qui était tant attendu. L’album de Wejdene commence par le morceau 16 que l’on a déjà pu entendre où elle raconte qu’elle était endettée par le passé. On retrouve ensuite l’enchaînement des deux singles Anissa et Coco, aux sonorités assez proches mais qui ont très largement contribué à son succès auprès du grand public et surtout sur la plate-forme TikTok. On retrouve ensuite le morceau Nananeh et son refrain entêtant dès la première écoute, puis la chanson Allo qu’elle dédie à son manager Feuneu que l’on retrouve toujours à ses côtés dans les médias notamment.

Par la suite, dans le morceau +33, cela sent la grosse rupture pour le petit copain supposé de Wejdene où elle lui demande d’arrêter de l’appeler, “c’est mort” ! Le single ensoleillé Ciao vient poser la suite de l’album, où Wejdene apprend aux auditeurs à dire aurevoir dans de nombreuses langues. Dans Miel, qui s’annonce comme un futur hit également, la chanteuse se dit complètement “déconnectée” et ne veut plus répondre aux appels encore une fois, préférant se balader en Ferrari (ou “fefe”) sur les Champs-Elysées. Enfin, bien qu’Aya Nakamura ne soit pas présente, les derniers morceaux de l’album sont également très réussis, notamment Vie d’a où elle parle de son succès inattendu, probablement consciente de la chance qu’elle a eu de réussir en quelques mois à atteindre le grand public.

Mais est-ce que le succès sera toujours au rendez-vous après plusieurs semaines ? Seul le temps devrait nous le dire, mais tout semble démarrer sur les chapeaux de roues pour la chanteuse Wejdene qui accumule les hits !