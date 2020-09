Wejdene en feat avec Imen ES : la chanteuse n’est pas contre ! Découvrez ses propos !

Vous ne pouvez pas passer à côté de Wejdene puisqu’elle est présente sur toutes les radios, sur les réseaux sociaux et à la télévision. Il y a quelques jours, une photo de la chanteuse avec Aya Nakamura a déchaîné les passions et les rumeurs ont pu se multiplier. Sur l’album 16, un feat avec la chanteuse de Pookie pourrait être au rendez-vous.

Imen ES et Wejdene ? Elle ne dit franchement pas non

Il suffit de découvrir le phénomène Wejdene pour comprendre qu’il prend de l’ampleur au fil des jours. Ses musiques ont rythmé vos vacances d’été et vous ne pouvez désormais plus vous passer du titre Anissa. Il suffit qu’il passe une seule fois à la radio et vous ne pourrez plus le mettre de côté.

De quoi vous faire baver .. 🤤 👅💋🍭 #16 pic.twitter.com/oTQKVyMptq — WEJDENE 👑 (@WejdeneOfficiel) September 22, 2020

Nous apprenons grâce à Twitter que la chanteuse Imen ES pourrait réaliser un feat avec Wejdene selon ses propos dans Brut.

En effet, elle n’est pas contre puisqu’elle apprécie finalement ce que Wejdene peut faire.

Comme elle aime beaucoup, il faudra désormais questionner la chanteuse qui s’apprête à sortir son album.

Les fans attendent donc avec une vive impatience 16, l’album de Wejdene. Il est déjà annoncé comme un véritable carton surtout si le feat avec Aya Nakamura est au rendez-vous. Il y a de grandes chances pour que les plateformes de streaming soient également prises d’assaut. Elle a également donné une heure précise pour la diffusion à savoir minuit.

🗣 Imen ES à propos d’un featuring avec Wejdene : « Pourquoi pas ? J’suis pas contre, je suis de près ce qu’elle fait, j’aime beaucoup » pic.twitter.com/pa5jYB70mk — Midi/Minuit 🕛 (@midiminuit__) September 24, 2020

Les jeunes et adeptes de Wejdene seront sans doute prêts à patienter jusqu’à ce début de la nuit pour écouter les premiers morceaux. Ces derniers devraient résonner demain dans toutes les écoles. N’hésitez pas non plus à la suivre sur Instagram pour savoir si un tel featuring est possible.