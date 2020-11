Wafa en photo avec sa fille sur Instagram, le cliché a fait réagir de nombreux internautes

Dans ce programme, vous pouvez suivre le quotidien de Wafa qui est désormais très médiatisée. Il y a bien sûr des critiques négatives comme c’est le cas sur tous les réseaux sociaux. Certains internautes ne comprennent pas pourquoi les célébrités peuvent exposer leurs enfants de cette manière. Par conséquent, le cliché de Wafa avec sa fille Manel a clairement fait réagir les internautes, mais il y a eu bien sûr des retours positifs pour le duo mère et fille.

Voir cette publication sur Instagram #pregnant Une publication partagée par WAFA EL MEJJAD/INFLUENCER (@wafabrunsdon) le 22 Oct. 2020 à 8 :48 PDT

Un petit bikini sympa pour Manel et sa maman

Le programme de Mamans et célèbres est clairement simple. Vous suivez des candidats de la télé-réalité par exemple et vous pouvez découvrir leur quotidien. Vous avez notamment pu les découvrir à Koh Lanta et aujourd’hui, ils sont absorbés par une vie de maman ou de papa. C’est le cas de Wafa puisqu’elle a eu Manel et Jenna.

Voir cette publication sur Instagram Ma princesse 👑 @manelb28 💜 juste avant baby 3 Une publication partagée par WAFA EL MEJJAD/INFLUENCER (@wafabrunsdon) le 27 Oct. 2020 à 1 :08 PDT

Wafa et sa fille ont tout de même été complimentés que ce soit sur leur silhouette ou encore leur maillot de bain .

. La candidate de télé-réalité précise que le cliché a été pris juste avant le troisième bébé.

Si vous surfez sur le compte de la jeune femme, vous pourrez découvrir sa petite famille.

C’est donc u heureux évènement qui s’apprête à débarquer dans cette famille.

Vous aurez bien sûr, les photos de Manel et de Jenna, mais également celle du prochain bébé puisque Wafa a eu l’occasion de partager un cliché de l’échographie. Les internautes peuvent ainsi la suivre au quotidien pendant cette grossesse qui n’est pas toujours facile. Même si Wafa est enceinte, elle ne fait pas l’impasse sur les tenues très stylées et élégantes comme elle peut le prouver sur son compte Instagram.

Pourquoi exposer son enfant sur les réseaux sociaux ?

C’est une question qui revient sans cesse sur les réseaux sociaux, car les stars de la télé-réalité sont généralement nombreuses à dévoiler le visage de leur enfant dès la sortie de la maternité. Certains internautes ne comprennent pas ce choix et d’autres peuvent admettre qu’il est finalement beaucoup plus simple de vivre ainsi lorsque vous êtes célèbre. En effet, Nabilla ne voulait pas prendre le risque d’être suivi par des photographes qui auraient absolument voulu un cliché de son petit garçon.



Amélie avait par contre été pointée du doigt lors de sa venue sur le plateau de Touche pas à Mon Poste. Les chroniqueurs n’avaient pas forcément compris son choix puisqu’elle a tendance à exposer ses enfants sur les réseaux sociaux comme SnapChat.