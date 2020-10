Vous avez un petit appartement ? Découvrez les astuces d’Iris Mittenaere pour gagner plus de place !

Depuis maintenant presque deux mois, la belle Miss Univers, Iris Mittenaere est confinée dans son appartement Parisien, avec son chéri Diego El Glaoui et, elle commence à trouver le temps long !

Au quotidien, elle continue à échanger avec sa communauté Instagram et partage régulièrement des photos d’elle chez elle, sa routine sportive pour garder la forme ou encore des recettes culinaires, sujets qui intéressent particulièrement ses fans.

Hier, elle s’est livrée à une nouvelle activité : le rangement intégral de son appartement, et, notamment de son dressing ! Une activité bien loin de l’amuser, comme on a pu le voir sur ses storys Instagram, mais néanmoins très utile. Et pour gagner de la place dans son dressing, la belle mannequin a une astuce bien particulière, qu’elle a dévoilée à sa communauté mardi 28 avril !

Iris Mittenaere : elle range ses jeans à la verticale pour gagner de la place

Comme nous pouvons l’imaginer, l’ancienne Miss France 2016 est passionnée par la mode et, comme toute fashionista qui se respecte, elle possède énormément de vêtements. Le problème ? Son dressing n’est pas assez grand pour contenir toute sa garde-robe !

C’est pourquoi, pour libérer un peu d’espace, elle s’est mise à ranger ses jeans en vertical, en les pliant en deux et en les plaçant dans une boîte en carton. Découvrez le résultat de cette astuce ci-dessous !

Alors, est-ce que c’est une technique que vous connaissiez déjà ? Chez nous, c’est une véritable découverte !

Le rangement, loin d’être une passion pour Iris Mittenaere

Intriguées par cette révélation, les fans de la jolie Miss Univers attendaient avec impatience d’autres astuces pouvant les aider à agencer au mieux leurs dressings ! Mais, même si c’était pourtant bien parti, le rangement n’est pas la tasse de thé de la belle Iris… Après seulement une petite heure d’organisation, cette dernière a renoncé à continuer !

En effet, elle confie à ses followers dans ses storys Instagram où on peut la voir écroulée sur son lit « J’en ai déjà trop marre. J’arrive pas, ranger ça me saoule depuis toujours. Je suis plein de bonne volonté, et au bout d’une heure, j’en ai marre… Je teste cette méthode qui te permet de ranger et de garder ta maison rangée même dans le temps, je vous dirai si j’y arrive. ».

On la comprend, les tâches ménagères ne sont jamais une partie de plaisir pour personne et on lui souhaite beaucoup de courage pour la suite de son grand ménage de Printemps.

En attendant la fin du confinement, la jeune fille continue à partager son quotidien sur ses réseaux, pour se rapprocher de sa communauté et faire passer le temps. Alors si vous avez besoin d’astuces en cuisine, ou de conseils pour réaliser une bonne séance de sport à domicile sans matériel, vous pouvez compter sur elle et sa bonne humeur !